“Biển” người hòa vào concert Anh trai “say hi” 2025

Anh trai “say hi” 2025 - A Merry X'Mas Concert, First date ever diễn ra tối 27-12 tại TPHCM, đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc với 27 tiết mục đậm màu sắc lễ hội.

Hàng chục ngàn khán giả có mặt tại chương trình với sự xuất hiện của 30 anh trai tham gia trong chương trình Anh trai “say hi” 2025 cùng nhiều khách mời đặc biệt.

Đây là sân khấu quy mô lớn đầu tiên mà các nghệ sĩ Anh trai “say hi” 2025 trình diễn, và cũng chính thức mở ra hành trình hoạt động sân khấu của thế hệ nghệ sĩ trẻ của chương trình.

Khán giả hòa mình tại đêm concert Anh trai "say hi" 2025. Ảnh: Vie Channel

Với chủ đề A Merry X'Mas Concert, First Date Ever, toàn bộ đêm diễn được bao phủ trong không khí Giáng sinh ấm áp. Sự kết hợp giữa âm nhạc và hiệu ứng thị giác, kiến tạo nên bức tranh mùa lễ hội cuối năm quy mô lớn, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Concert mở màn bằng video giới thiệu 30 anh trai trên nền nhạc All Eyes On Us, với đội hình được chia thành 6 nhóm theo các phong cách khác nhau, từ quyến rũ, dễ thương, ngọt ngào đến học đường và phá cách.

Các anh trai trong tiết mục mở màn. Ảnh: Vie Channel

Hai ca khúc liên quân Chill guys ngon zai và Độc nhất vô nhị cũng mở màn cho một đêm concert nhiều điểm nhấn.

Anh trai “say hi” concert 2025 là sự trở lại của 6 tiết mục có khách mời nữ, với sự xuất hiện đầy đủ: ca sĩ Bảo Thy, ca sĩ MIN, Em Xinh Orange, Em Xinh Lamoon, Em Xinh 52Hz và Em Xinh Mỹ Mỹ trên sân khấu.

Nhiều nữ nghệ sĩ Em xinh "say hi" góp mặt trong các tiết mục kết hợp đặc biệt. Ảnh: Vie Channel

Chương trình cũng mang đến điểm nhấn công nghệ đặc biệt là hệ thống DMX Lift Table. Hệ thống này giúp đạo diễn sân khấu có thể biến sàn diễn thành một không gian động, tạo hiệu ứng thị giác ba chiều sống động từ hiệu ứng bậc thang, sóng nhấp nhô, đến hình khối đồng bộ với âm nhạc và ánh sáng.

Trong khuôn khổ đêm concert, giải thưởng Best 5 Rehearsal Outfit được trao cho những anh trai sở hữu trang phục rehearsal ấn tượng, thể hiện rõ dấu ấn cá nhân và tinh thần sáng tạo. Giải thưởng gọi tên các anh trai: CONGB, buitruonglinh, B Ray, Sơn.K, Hải Nam.

Màn trình diễn mang đậm không khí lễ hội cuối năm tái hiện trong chương trình. Ảnh: Vie Channel

Concert khép lại bằng tiết mục Forever say hi - ca khúc mang ý nghĩa biểu tượng. Đây không chỉ là sự kết màn, mà còn là lời hẹn cho những hành trình tiếp theo.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Anh trai “say hi” 2025 concert - đêm 2 sẽ diễn ra vào ngày 14-3-2026, tại thủ đô Hà Nội.

HẢI DUY