Hàng công nghệ giảm giá trước dịp Lễ 2-9

Trước dịp đại lễ 2-9, thị trường bán lẻ hàng công nghệ ghi nhận làn sóng mua sắm sôi động và người tiêu dùng có xu hướng quyết định sớm hơn, tranh thủ các chương trình khuyến mãi ngay từ giai đoạn đầu.

Di Động Việt tung chương trình nhân dịp Lễ 2-9

Theo ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, thời điểm 2 tuần cận lễ, lượng khách quan tâm và mua sắm thiết bị công nghệ tăng mạnh, đặc biệt chương trình “Thu cũ - Đổi mới” chiếm hơn 10% tổng đơn hàng.

Từ ngày 27-8 đến 2-9, khách hàng mua sắm các sản phẩm quạt cầm tay, pin dự phòng tại cửa hàng Di Động Việt 116 Thái Hà và 3A Lê Thái Tổ, Hà Nội có cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn. Một số món đồ không thể thiếu trong dịp du lịch hay tham dự lễ diễu binh, như quạt mini Jisulife giá giảm còn 99 ngàn đồng, quạt Jisulife 7 giá 299 ngàn đồng, pin dự phòng 9Fit Lite giá 299 ngàn đồng…

Pin dự phòng đang được giảm giá tại Di Động Việt Riêng tại các cửa hàng ở Hà Nội và TPHCM, vào “Khung giờ vàng tự hào” từ 8 đến 12 giờ mỗi ngày trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng đến mua sắm trực tiếp sẽ có cơ hội được giảm thêm đến 500 ngàn đồng, trừ trực tiếp vào hoá đơn mua hàng.

Dịp này nhiều sản phẩm áp dụng giá tốt tại cửa hàng Di Động Việt, như Samsung Galaxy A06 giá chỉ từ 2,29 triệu đồng, Realmi C61 giá từ 2,49 triệu đồng, OPPO A5i giá từ 3,49 triệu đồng, Tecno Camon 30S giá từ 4,29 triệu đồng, Xiaomi Redmi Pad 2 giá chỉ từ 4,99 triệu đồng…

Ở phân khúc flagship, điện thoại Apple và Samsung cũng có đợt điều chỉnh giá hấp dẫn. iPhone 16 Pro Max giá chỉ từ 29,29 triệu đồng, Galaxy S25 Ultra giá từ 24,89 triệu đồng, Galaxy S24 Ultra giá chỉ từ 20,39 triệu đồng…

Các sản phẩm tablet, MacBook cũng có giá giảm sâu, Tab S10 FE giá từ 8,49 triệu đồng, Galaxy Tab S10+ giá từ 15,99 triệu đồng, MacBook Air M2 giá từ 18,99 triệu đồng… Đặc biệt, khách hàng có thể dễ dàng nâng cấp lên thiết bị công nghệ mới tại Di Động Việt qua chính sách “Thu cũ - Đổi mới” với giá thu tốt, cơ hội được trợ giá đến 4,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, mọi khách hàng đều có thể tham gia “trả góp 30” với 0 đồng trả trước, 0% lãi suất…

