Thủy sản Việt Nam lần đầu mở rộng xuất khẩu tới 97 thị trường

Công nhân chế biến thủy sản tại Công ty TNHH Tứ Hải, phường Phước Thắng, TPHCM. Ảnh: THANH HUY

Bà Lê Hằng, Phó Tổng thư ký VASEP, cho biết tính từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 1,7 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng với mức tăng 54%, đạt khoảng 513 triệu USD, trở thành thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam. Tiếp đến là Nhật Bản với khoảng 233 triệu USD, tăng 5%; Hàn Quốc đạt 114 triệu USD, tăng 3%. Riêng thị trường Hoa Kỳ có dấu hiệu chững lại, đạt khoảng 209 triệu USD, giảm 3% do tác động từ thuế chống bán phá giá và các quy định kỹ thuật ngày càng khắt khe.

Sản phẩm tôm vẫn là mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực từ đầu năm 2026 đến nay

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, tôm giữ vai trò dẫn dắt với kim ngạch khoảng 690 triệu USD, tăng 20%; cá tra đạt 331 triệu USD, tăng 28%; mực và bạch tuộc đạt 111 triệu USD, tăng 23%. Đáng chú ý, nhóm nhuyễn thể có vỏ tăng mạnh nhất, khoảng 38%-39%; cua, ghẹ và các loại giáp xác khác tăng 24%, cho thấy nhu cầu đang dịch chuyển sang các sản phẩm có giá trị gia tăng và phân khúc đa dạng hơn.

Tuy nhiên, theo bà Lê Hằng, mức tăng trưởng này chưa phản ánh hoàn toàn xu hướng bền vững, do một phần đến từ yếu tố kỹ thuật và tâm lý thị trường. Nhiều doanh nghiệp, nhà nhập khẩu đã đẩy mạnh giao hàng sớm để đón đầu các thay đổi chính sách, nhất là các quyết định liên quan đến thuế chống bán phá giá và quy định nhập khẩu tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, ngành vẫn đối mặt áp lực từ rào cản thương mại, tiêu chuẩn môi trường khắt khe và chi phí logistics tăng cao do biến động địa chính trị.

Công nhân chế biến thủy sản tại Công ty TNHH Tứ Hải, phường Phước Thắng, TPHCM. Ảnh: THANH HUY

Để duy trì đà tăng trưởng, VASEP kiến nghị Bộ Công Thương và hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tăng cường cảnh báo sớm rủi ro thị trường, giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, xuất khẩu. Đồng thời, cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại sang các thị trường tiềm năng như Brazil, Nam Mỹ và Nam Á nhằm giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Bên cạnh đó, việc tăng cường kết nối qua các sự kiện chuyên ngành như Hội chợ Vietfish cũng được xem là giải pháp quan trọng để mở rộng đối tác, đa dạng hóa thị trường và củng cố tăng trưởng trong năm 2026.

MINH XUÂN