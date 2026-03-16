Xử lý doanh nghiệp lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý

UBND TPHCM yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu thường xuyên theo dõi tình hình, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Xử lý các đơn vị vận tải lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 16-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành Văn bản số 1897/UBND-ĐT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh đối với hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ biến động giá xăng dầu trong nước và quốc tế; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục theo dõi việc kê khai, niêm yết giá vé của các đơn vị kinh doanh vận tải; phối hợp cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, bảo đảm doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, không lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý.

Sở Công Thương được giao theo dõi sát tình hình cung ứng xăng dầu tại các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TPHCM; phối hợp các cơ quan liên quan triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung ổn định, liên tục, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và hoạt động vận tải của người dân, doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm thường xuyên theo dõi tình hình tại địa phương, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, nhất là tại những khu vực tập trung đông phương tiện, nhằm phòng ngừa các tình huống mất an ninh trật tự hoặc gây cản trở giao thông.

Công an TPHCM phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực kinh doanh xăng dầu; đồng thời tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện ra vào, dừng đỗ tại các cửa hàng xăng dầu hợp lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc cục bộ.

QUỐC HÙNG