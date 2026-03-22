Hàng ngàn bạn trẻ rộn ràng cùng Ngày hội Tóc xanh Vạt áo 2026

Không gian ngày hội được thiết kế như một khu sinh hoạt văn hóa mở, quy tụ nhiều gian hàng của các thương hiệu Việt phục, các nhóm thực hành văn hóa truyền thống, đơn vị nghiên cứu và bảo tồn di sản.
Tại đây, các bạn trẻ được tìm hiểu về lịch sử trang phục Việt Nam, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, giao lưu với cộng đồng yêu Việt phục cũng như tham gia nhiều hoạt động tương tác.
Bên cạnh khu vực gian hàng, chương trình sân khấu hóa cũng là điểm nhấn của ngày hội. Nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các hoạt động trình diễn văn hóa, chương trình giao lưu được tổ chức giúp công chúng tiếp cận các loại hình nghệ thuật dân tộc trong không gian trẻ trung và gần gũi.
Ngày hội Việt phục Tóc xanh vạt áo lần thứ 6 diễn ra trong ngày 21 và 22-3, với hai hoạt động trọng tâm gồm: chương trình đồng diễn Việt phục trên đường phố và ngày hội văn hóa quy mô lớn.
Trước ngày khai hội, tối 21-3, khoảng 1.000 bạn trẻ cùng khoác lên mình những bộ Việt phục truyền thống, đồng diễn qua các tuyến phố trung tâm TPHCM và có màn flashmob trên nền ca khúc đầy ý nghĩa Nhà tôi có treo một lá cờ (DTAP, Hà Anh Tuấn).
Đoàn đồng diễn qua các tuyến đường khu vực Hồ Con Rùa - đường Võ Văn Tần - đường Pasteur - công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa).
Tại công viên, đoàn có tiết mục sân khấu hóa tái hiện tinh hoa của các triều đại và sự kế thừa của người trẻ trong giữ gìn, phát huy các di sản cha ông.
Khán giả được ôn lại dòng chảy lịch sử của dân tộc từ thuở Văn Lang - Âu Lạc, đến thời kỳ tự chủ, các triều đại quân chủ... với các tạo hình, trang phục, phụ kiện do các thương hiệu Việt Phục, các đơn vị thực hành văn hóa Việt thực hiện khảo cứu, phỏng dựng, phục dựng kỳ công.