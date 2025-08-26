Hàng ngàn người tham Lễ hội thể thao SPORTS FESTIVAL 2025

Từ ngày 19-8 đến 23-8-2025, chuỗi hoạt động thể thao Sports Festival 2025 - sự kiện thể thao cộng đồng quy mô quốc gia do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp NovaGroup tổ chức, đã thu hút hàng ngàn vận động viên, khách du lịch, những người đam mê thể thao.

Sports Festival 2025 thu hút hàng ngàn vận động viên trong nước và quốc tế cùng các cá nhân đam mê thể thao

Sports Festival 2025 quy tụ 6 bộ môn thi đấu chính gồm: Giải golf Công an nhân dân mở rộng lần 1; Giải chạy “Hành trình 80 năm – Vì an ninh Tổ quốc”; bắn súng đĩa bay Compak Sporting, tennis, pickleball và các bộ môn võ thuật như kickboxing và Kun Khmer.

Đây là dịp du khách đến với NovaWorld Phan Thiết vừa có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng lý tưởng vừa xem các màn thi đấu thể thao chuyên nghiệp.

Sự kiện Sports Festival 2025 tại NovaWord Phan Thiết đã khẳng định khu du lịch này không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là “sân khấu” của những hoạt động thể thao và lễ hội tầm cỡ với các hoạt động thể dục thể thao đa dạng: cụm sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế NovaWorld Phan Thiết Golf Club, sân thi đấu tennis, võ thuật, các môn thi đấu phối hợp bơi, chạy.

Không gian giải trí tại đô thị này còn được nâng tầm với quảng trường biển Bikini Beach – nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc, lễ hội ẩm thực, thời trang và thể thao quy mô lớn.

Hệ thống nhà hàng, quán cà phê ven biển, các tuyến phố thương mại và shophouse mua sắm sầm uất cũng góp phần làm nên một “thành phố không ngủ” sôi động và hiện đại. Các công viên vui chơi - giải trí đa dạng đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi.

Một góc khu du lịch Nova w ord Phan Thiết

Về lưu trú, NovaWorld Phan Thiết mang đến nhiều lựa chọn phong phú: từ nghỉ dưỡng cao cấp tại Mövenpick Resort hay Radisson Resort với dịch vụ chuẩn quốc tế, đến trải nghiệm gần gũi thiên nhiên tại các bungalow riêng tư thuộc Wonderland hay K-Town.

Ngoài ra, hệ thống biệt thự NovaWorld Villas với thiết kế đa dạng, sân vườn riêng và khu vực BBQ là lựa chọn lý tưởng cho những kỳ nghỉ gia đình hoặc nhóm bạn bè.

