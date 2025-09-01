Hàng ngàn người viếng nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu và khu di tích Minh Đạm

Ngày 1-9, ngày nghỉ lễ thứ 3 trong dịp Lễ 2-9, hàng ngàn người dân đã đến dâng hương tại Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ) và khu di tích lịch sử Minh Đạm (xã Phước Hải, TPHCM).

Du khách đến dâng hương tại khu tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu dịp Lễ 2-9

Tại khu nhà lưu niệm và tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều đoàn khách đến dâng hương, dâng hoa nữ Anh hùng quê miền Đông Đất Đỏ.

Chị Nguyễn Thanh Thùy (quê Bắc Ninh) chia sẻ, nhân chuyến du lịch dịp Lễ 2-9 ở TPHCM, gia đình chị thuê xe đi Vũng Tàu nghỉ dưỡng và đến viếng Anh hùng Võ Thị Sáu ở Đất Đỏ. Đây là chuyến đi hết sức ý nghĩa, vừa để trải nghiệm vừa để giáo dục con cháu ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Cờ đỏ rực rỡ trên đường Võ Thị Sáu nối từ xã Đất Đỏ đến xã Phước Hải

Tại khu di tích lịch sử Minh Đạm cũng có rất nhiều đoàn khách ghé thăm, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ. Đáng chú ý, ngoài những người đến viếng là người dân địa phương thì còn có rất nhiều bạn trẻ ghé thăm. Sau khi viếng, nhiều đoàn tham quan các hang di tích, chùa và chụp hình lưu niệm.

Nhiều bạn trẻ đến dâng hương ở khu di tích lịch sử Minh Đạm

Khu di tích lịch sử Minh Đạm là một địa điểm lịch sử quan trọng, từng là căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ nhờ địa hình rừng núi hiểm trở và hơn 300 hang động lớn nhỏ. Tên gọi Minh Đạm bắt nguồn từ tên của hai chiến sĩ cách mạng Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm, đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Năm 1993, nơi đây đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và trở thành địa điểm du lịch về nguồn lý tưởng cho du khách.

PHÚ NGÂN