Đông nghịt khách tắm biển Vũng Tàu (TPHCM)

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM), nước biển trong, không có sóng lớn nên rất đông du khách đến vui chơi. Bãi biển dài hơn 2km trên đường Thùy Vân, gần như chỗ nào cũng có khách đến dạo chơi, tắm biển.

Du khách chen chân tắm biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) chiều 31-8

Chị Trần Thị Hoa, du khách đến từ Đồng Nai chia sẻ, năm nay bãi biển Vũng Tàu không những sạch, đẹp mà còn rất thoáng. Trước đây, bãi biển có các khu du lịch, nên việc tiếp cận biển phải lựa tùy chỗ mới xuống được. Việc di dời các khu du lịch, trả lại không gian biển tự nhiên là việc làm rất hợp lý của chính quyền địa phương.

Thời tiết thuận lợi, du khách thỏa thích check-in với biển

Khu vực công viên Bãi Sau được chỉnh trang và đưa vào hoạt động đúng dịp Lễ 2-9 cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Tại công viên, chòi nghỉ mát được bố trí ở nhiều điểm để du khách nghỉ ngơi, tránh mưa nắng.

Trẻ em vui chơi cùng gia đình tại Vũng Tàu dịp nghỉ Lễ 2-9

Theo Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu, ước tính 2 ngày đầu nghỉ lễ, các bãi biển thuộc phường Vũng Tàu đón và phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, trong đó ngày 31-8 là khoảng 75.000 lượt. Công tác cấp cứu bờ biển được đảm bảo, vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Toàn cảnh Bãi Sau chiều 31-8

Tuy nhiên, cũng do lượng khách đông, đổ dồn về buổi chiều khiến một số tuyến đường ven biển của phường Vũng Tàu có thời điểm ùn ứ nhẹ.

PHÚ NGÂN