Kinh tế

Du lịch

Đông nghịt khách tắm biển Vũng Tàu (TPHCM)

SGGPO

Chiều 31-8, thời tiết thuận lợi, hàng chục ngàn du khách đổ về các điểm du lịch của phường Vũng Tàu (TPHCM) vui chơi, tắm biển.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM), nước biển trong, không có sóng lớn nên rất đông du khách đến vui chơi. Bãi biển dài hơn 2km trên đường Thùy Vân, gần như chỗ nào cũng có khách đến dạo chơi, tắm biển.

DSC01962.JPG
Du khách chen chân tắm biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) chiều 31-8

Chị Trần Thị Hoa, du khách đến từ Đồng Nai chia sẻ, năm nay bãi biển Vũng Tàu không những sạch, đẹp mà còn rất thoáng. Trước đây, bãi biển có các khu du lịch, nên việc tiếp cận biển phải lựa tùy chỗ mới xuống được. Việc di dời các khu du lịch, trả lại không gian biển tự nhiên là việc làm rất hợp lý của chính quyền địa phương.

DSC01959.JPG
Thời tiết thuận lợi, du khách thỏa thích check-in với biển
DSC01944.JPG

Khu vực công viên Bãi Sau được chỉnh trang và đưa vào hoạt động đúng dịp Lễ 2-9 cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Tại công viên, chòi nghỉ mát được bố trí ở nhiều điểm để du khách nghỉ ngơi, tránh mưa nắng.

DSC01945.JPG
Trẻ em vui chơi cùng gia đình tại Vũng Tàu dịp nghỉ Lễ 2-9

Theo Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu, ước tính 2 ngày đầu nghỉ lễ, các bãi biển thuộc phường Vũng Tàu đón và phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, trong đó ngày 31-8 là khoảng 75.000 lượt. Công tác cấp cứu bờ biển được đảm bảo, vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Toàn cảnh Bãi Sau chiều 31-8

Tuy nhiên, cũng do lượng khách đông, đổ dồn về buổi chiều khiến một số tuyến đường ven biển của phường Vũng Tàu có thời điểm ùn ứ nhẹ.

Tin liên quan
PHÚ NGÂN

Từ khóa

Lễ 2-9 Công viên Bãi Sau Biển Bãi Sau Bãi Sau (Vũng Tàu) Bãi biển Vũng Tàu Đường Thùy Vân Bãi biển Vũng Tàu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn