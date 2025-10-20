Lê Phương thừa nhận áp lực khi làm việc cùng Thái Hòa

Tái hợp với diễn viên Thái Hòa kể từ dự án Mắt lụa , Lê Phương cho biết ban đầu cô khá áp lực nhưng cũng học hỏi được nhiều bài học từ đàn anh.

Chiều 20-10, đoàn phim Cuộc chiến hạ lưu tổ chức buổi giao lưu giới thiệu bộ phim. Đạo diễn Mr Tô, các diễn viên: Lê Phương, Thái Hòa, NSƯT Kim Phương, Trịnh Thảo, Trần Nhậm, Phúc An... đã cùng có mặt.

Dàn diễn viên chính Cuộc chiến hạ lưu tại buổi giới thiệu bộ phim

Chia sẻ về lần hợp tác tiếp theo với Thái Hòa, vào vai vợ chồng, Lê Phương cho biết, cô khá lo lắng vì không biết bạn diễn của mình có khó tính, nghiêm khắc hay không. Tuy nhiên, khi làm việc chung, cô thừa nhận ở ngoài đời Thái Hòa rất vui vẻ, thân thiện, chỉ là trong công việc thì cực kỳ nghiêm túc. Và điều cô học hỏi được nhiều nhất từ đàn anh đó là sự tỉ mỉ. Anh ghi chú rất cẩn thận, khoa học từng phân cảnh mình đảm nhận. Cô cảm thấy đây là điều rất thú vị và giống như mình được truyền cảm hứng.

Lê Phương và Thái Hòa lần đầu làm vợ chồng trên màn ảnh nhỏ

Một điều Lê Phương cũng nhận thấy, trong lúc diễn, Thái Hòa rất linh hoạt. Cùng một phân cảnh, một lời thoại nhưng mỗi lần diễn, anh có thay đổi khiến bạn diễn phải thật tập trung, sẵn sàng ứng biến.

Còn với Thái Hòa, anh thừa nhận rất thích làm việc với Lê Phương bởi cô luôn tận tâm với vai diễn, lúc nào cũng muốn khám phá, muốn hoàn thiện hơn trong diễn xuất.

Trong Cuộc chiến hạ lưu, Lê Phương cũng có cơ hội lột xác khỏi những vai hiền lành, cam chịu. Đây là vai diễn có nhiều đoạn cao trào, cho phép cô được “xả” hết những gì bấy lâu nay mình kìm nén, được nói, được thể hiện đúng cảm xúc bên trong.

Thái Hòa thừa nhận thích thú khi trở lại với phim truyền hình

Còn với Thái Hòa, sau hai vai diễn điện ảnh ấn tượng ở Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Tử chiến trên không, lần trở lại với truyền hình này mang đến cho anh nhiều cảm xúc.

Anh cho biết, luôn yêu thích đóng phim truyền hình vì cho mình thời gian sống cùng nhân vật lâu hơn, được trải nghiệm cảm xúc, bối cảnh và gắn bó với ê-kíp trong một quãng thời gian dài. Cảm giác đó khiến anh như đang thực sự sống cuộc đời của nhân vật.

Cuộc chiến hạ lưu (12 tập, đạo diễn: Mr. Tô, biên kịch: Team Nhi Bùi - Mr. Tô) đưa khán giả vào cuộc sống nhiều sóng gió của một gia đình nghèo giữa đô thị phồn hoa. Khi chốn dung thân duy nhất bị đe dọa, từng thành viên phải vật lộn bằng đủ trò bi hài để níu giữ “tổ ấm tạm bợ”. Và rồi, những bí mật cùng mâu thuẫn dần lộ diện, đẩy mọi thứ đến bờ vực tan vỡ.

Phim sẽ chính thức phát sóng độc quyền trên VieON vào lúc 20 giờ thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần, bắt đầu từ ngày 23-10.

HẢI DUY