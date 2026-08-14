Từ quý 3-2026, TPHCM đánh giá cán bộ theo KPI

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể từng chỉ tiêu, đầu việc làm cơ sở đánh giá kết quả

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên Phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của thành phố (gọi tắt là phần mềm).

Ghi nhận các ý kiến, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tiếp tục phối hợp các đơn vị rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện phần mềm. Đây là công cụ để theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) theo KPI (chỉ số đánh giá hiệu suất công việc), góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng kiểm chứng kết quả.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát, cập nhật đầy đủ chỉ tiêu, nhiệm vụ lên phần mềm. Những nhiệm vụ trọng tâm như giải ngân đầu tư công; bồi thường, giải phóng mặt bằng; thu ngân sách… phải được cụ thể hóa thành từng chỉ tiêu, đầu việc, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện hàng quý.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với chương trình “Bình dân học vụ số”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu trong quý 3-2026, toàn bộ cán bộ đang làm việc trong hệ thống chính trị TPHCM phải hoàn thành chương trình phổ cập kiến thức dành cho đội ngũ đang làm việc trong hệ thống chính trị thành phố. Kết quả này sẽ được đưa vào đánh giá KPI cán bộ.

Chuyển đổi toàn diện về tư duy, quản trị và cách thức làm việc

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ mới, lần đầu tiên TPHCM triển khai việc theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá cán bộ theo KPI trên phần mềm. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bảo đảm việc đánh giá cán bộ thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, danh mục đầu việc là yếu tố rất quan trọng để đánh giá KPI nhưng các địa phương không được lệ thuộc máy móc vào danh mục nhiệm vụ chung. Khi đưa vào danh mục nhiệm vụ cụ thể, phải lượng hóa rõ nội dung, yêu cầu và kết quả cần đạt.

Đồng chí Lê Quốc Phong gợi mở, các địa phương không nhất thiết cùng đăng ký nhiệm vụ giống nhau, mà phải căn cứ tình hình thực tế của từng địa bàn để xác định nhiệm vụ cụ thể.

“Phải xem đây là điều kiện để chuyển đổi toàn diện về tư duy, phương thức quản trị và cách thức làm việc. Trong điều kiện kết quả lao động, sản phẩm của cán bộ phải được lượng hóa, nếu không thay đổi thì khó đáp ứng yêu cầu, tiến độ công việc hiện nay”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí giao Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp với các đơn vị kịp thời rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện phần mềm, bảo đảm thuận lợi trong quá trình triển khai; thường xuyên rà soát danh mục nhiệm vụ chung, nhiệm vụ thường xuyên; nghiên cứu, điều chỉnh mức độ khó của từng đầu việc. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về danh mục nhiệm vụ, tạo nền tảng để đánh giá KPI đối với cán bộ một cách khách quan, thực chất và dựa trên dữ liệu.

Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu, chậm nhất ngày 20-8, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phải hoàn thiện Hướng dẫn 06 về đánh giá, xếp loại và sử dụng kết quả đánh giá cán bộ trong hệ thống chính trị TPHCM quý 3-2026.

Về cơ chế báo cáo định kỳ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo đổi mới toàn diện cơ chế báo cáo từ quý 4-2026. TPHCM sẽ hạn chế tối đa báo cáo bằng văn bản, chuyển sang khai thác dữ liệu trực tiếp trên hệ thống để tổng hợp, xây dựng báo cáo. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời dữ liệu lên hệ thống, bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và theo dõi, đánh giá.

Về tình hình triển khai thực hiện đánh giá cán bộ trong hệ thống chính trị của TPHCM quý 3-2026, tính đến ngày 14-8, có 253/253 đơn vị (đạt tỷ lệ 100%) đã nhập danh mục sản phẩm công việc vào phần mềm đánh giá cán bộ; với khoảng 18.000 người sử dụng.

VĂN MINH