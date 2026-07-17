Dự báo El Nino có cường độ mạnh đến rất mạnh tại Việt Nam

Chiều 17-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có thông tin dự báo, từ tháng 8-2026 đến tháng 1-2027, hiện tượng El Nino có xu hướng mạnh lên, với xác suất khoảng 81% đạt cường độ mạnh đến rất mạnh, đặc biệt vào cuối năm 2026.

Hiện tượng thường gặp khi El Nino mạnh là gây khô hạn, thiếu nước tưới. Ảnh minh họa có dùng AI

Dưới tác động của El Nino, số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026 dự báo ít hơn trung bình nhiều năm.

Cụ thể, có thể có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 3-5 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, cần đề phòng các cơn bão mạnh có quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và có thể gây tác động lớn trong thời gian ngắn.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng - thủy văn và thiên tai, để chủ động phòng tránh mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất trong mùa mưa bão năm 2026.

Sáng 17-7, người dân dọn bùn và đá tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) do nước lũ tràn qua. Ảnh: UBND XÃ MƯỜNG THAN

Trong 6 tháng tới, nền nhiệt trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm. Các tháng mùa hè cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C, các tháng mùa đông có thể cao hơn khoảng 1-2 độ C.

Tháng 8 và 9, nắng nóng gia tăng về cường độ tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ.

Trung bộ trong tháng 8 có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-30%. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có thể cao hơn 30-60%; tuy nhiên, từ các tháng tiếp theo, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt 10-30% so với trung bình nhiều năm.

Tây Nguyên và Nam bộ, mùa mưa năm 2026 có khả năng kết thúc sớm. Từ cuối năm 2026 đến những tháng đầu năm 2027, nguy cơ thiếu mưa, hạn hán và xâm nhập mặn có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến nguồn nước và sản xuất nông nghiệp.

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