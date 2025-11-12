Hiệu quả giảm nghèo ở Tu Mơ Rông

Để giúp người dân giảm nghèo, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, trao sinh kế bền vững cho người dân phát triển kinh tế như tặng bò, cấp giống miễn phí, tập huấn kỹ thuật sản xuất giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Ông Trần Quốc Huy (bên phải), Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, hướng dẫn người dân trồng cà phê

Nhiều hộ thoát nghèo

Đến thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông, dễ dàng cảm nhận không khí đổi thay rõ rệt trên từng con đường, khu vườn. Các tuyến đường bê tông đã được đầu tư đến tận làng và khu sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, đồng thời đường làng được dọn dẹp sạch sẽ, mang đến diện mạo mới cho vùng quê.

Bà con phấn khởi bàn bạc kế hoạch chuyển đổi sang trồng cà phê hữu cơ, kỳ vọng nâng cao hiệu quả kinh tế của đất đai và từng bước thoát nghèo bền vững. Trên các triền đồi, người dân hăng say thu hoạch cà phê; những khuôn mặt rạng rỡ, niềm vui hiện rõ khi cà phê được mùa, được giá, mở ra triển vọng kinh tế ổn định cho cả thôn.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông chứng kiến các đơn vị ký kết tiêu thụ nông sản cho người dân, giúp bà con có nguồn thu nhập, vươn lên thoát nghèo

Ông A Minh, Trưởng thôn Mô Pả, cho biết công tác giảm nghèo của thôn trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Năm nào cũng có hộ dân thoát nghèo. Riêng năm nay đã có 4 hộ thoát nghèo, đặc biệt không có hộ nào tái nghèo. Kết quả này có được nhờ người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

Dưới sự định hướng sát sao của chính quyền địa phương, bà con được hỗ trợ cây giống, tập huấn kỹ thuật trồng cà phê, đồng thời nhận bò sinh sản để phát triển chăn nuôi. Những mô hình này đang từng bước giúp người dân tăng thu nhập ổn định. Dự kiến trong vài năm tới, khi các vườn cà phê vào kỳ thu hoạch rộ, tỷ lệ hộ thoát nghèo của thôn sẽ tiếp tục tăng. Người dân đang rất kỳ vọng vào chính sách hỗ trợ của địa phương, coi đây là nguồn lực quan trọng để từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Người dân tham gia ủng hộ Chương trình Ươm mầm tương lai - phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông, giúp người dân có điều kiện thoát nghèo

Không khí lao động, sản xuất cũng nhộn nhịp tại thôn Ngọc Leng, nơi có 118 hộ dân sinh sống. Người dân tích cực chăm sóc mì, cà phê để kịp vụ, đồng thời các vườn dược liệu dưới tán rừng cũng phát triển tốt tươi, góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập. Năm nay, thôn có 3 hộ thoát nghèo là Y Thum, Y Pheu và Y Vyh, tất cả đều nhờ được hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và nuôi bò. Sự thay đổi này không chỉ cải thiện đời sống kinh tế, giúp người dân thoát nghèo mà còn tạo động lực để người dân tiếp tục duy trì các mô hình sản xuất bền vững.

Kỳ vọng vào vườn ươm giống miễn phí

Ông Trần Quốc Huy (bên trái), Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông trao tặng cây giống, giúp bà con làm kinh tế, thoát nghèo

Bà Y Khương, Trưởng thôn Ngọc Leng, cho biết, xã đã xây dựng vườn ươm cấp giống miễn phí cho người dân, trên diện tích 1.000m² do gia đình bà cho mượn đất. Bà con kỳ vọng đây sẽ là nguồn giống cà phê chất lượng cao để chuyển đổi từ đất mì kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị, tạo sinh kế ổn định và giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo UBND xã Tu Mơ Rông tặng quà cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn

Theo UBND xã Tu Mơ Rông, dù đồng bào dân tộc Xơ Đăng chiếm 95% dân số nhưng nhờ chuyển đổi cây trồng, năm 2025 xã có 58 hộ thoát nghèo, cận nghèo; hiện còn 215 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 16,15%.

Ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết công tác giảm nghèo được xã triển khai đồng bộ, tập trung vào thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, gắn với hỗ trợ sinh kế bền vững như trồng cà phê, chăn nuôi bò, phát triển du lịch xanh.

Xã thành lập tổ công tác xuống cơ sở hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, tổ chức phiên chợ “0 đồng và có đồng”, giúp bà con làm quen với hình thức bán hàng trực tuyến, livestream sản phẩm, kết nối khách hàng trên sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, sản phẩm địa phương được tiêu thụ rộng rãi, giá trị nông sản tăng lên, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân.

Hiện xã đang triển khai chương trình “Ươm mầm tương lai – Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông”, tiếp nhận nguồn lực để xây dựng 13 vườn ươm cà phê, cấp phát giống cho người dân trồng trên 276ha cà phê, đồng thời tặng bò sinh sản cho các hộ khó khăn. Những mô hình này được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân Tu Mơ Rông thoát nghèo nhanh và bền vững trong những năm tới.

Hộ nghèo, hộ khó khăn xã Tu Mơ Rông được địa phương cung cấp miễn phí cây giống cà phê

Cán bộ xã Tu Mơ Rông hướng dẫn người dân trồng cà phê để thoát nghèo



Xã Tu Mơ Rông tặng máy khoan đất cho các thôn để người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo

HỮU PHÚC