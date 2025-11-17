Hồ chứa nước lớn nhất Khánh Hòa mở 5 cửa van xả lũ

Trưa 17-11, đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hoà) cho biết, mưa lớn đã khiến mực nước nhiều hồ chứa ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa tiếp tục dâng cao.

Hồ chứa lớn nhất Khánh Hòa mở 5 cửa van xả lũ

Trong đó hồ Sông Cái (xã Bác Ái Tây), dung tích thiết kế gần 220 triệu m3, được xem là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đã vượt mực nước thiết kế khoảng 28% so với lưu lượng xả lũ thiết kế hồ. Ghi nhận lúc 11 giờ cùng ngày, hồ Sông Cái đã đạt cao trình 194,53m, vượt mực nước thiết kế 1,73m (hồ có thiết kế 192,80m). Trước tình hình này, đơn vị chức năng phải mở 5 cửa van, xả qua tràn với lưu lượng 1.552m³/s.

Ngoài ra, các hồ Trà Co, Phước Trung, Bà Râu, Nước Ngọt và Ông Kinh (tỉnh Khánh Hòa) cũng đã đầy nước, tràn tự do từ 25-60cm, lưu lượng xả từ 20m3/s đến hơn 100m³/s. Riêng hồ Nước Ngọt tại xã Vĩnh Hải mở 3 cửa van, tràn tự do 12cm, qua tràn 69,3m3/s.

Hồ Sông Cái có dung tích lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang vượt mức thiết kế, buộc phải mở 5 cửa van xả lũ

Theo ghi nhận, từ đêm 16 đến ngày 17-11, mưa lớn khiến một số khu vực trũng và đường dân sinh tại các xã: Vĩnh Hải, Phước Hà, Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa) ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện. UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu phải cập nhật, thông báo kịp thời diễn biến mưa lũ đến người dân; tổ chức lực lượng canh gác tại các khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại vùng ngập sâu, sạt lở. Đồng thời, thực hiện rà soát và tổ chức sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ không đảm bảo an toàn.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG