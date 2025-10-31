Tăng cường kết nối doanh nghiệp qua ngày hội phát triển giáo dục mầm non

Sáng 31-10, tại Nhà thiếu nhi TPHCM (phường Xuân Hòa), Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non lần 2 năm học 2025-2026.

Phát biểu khai mạc ngày hội, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết: Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Để phát triển chất lượng giáo dục của bậc học, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, còn có sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Do đó, Ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non nhằm tri ân các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành; đồng thời mở ra diễn đàn kết nối, giúp lan tỏa tinh thần xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng trong việc chung tay phát triển bậc học mầm non.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, phát biểu tại Ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non diễn ra vào sáng 31-10

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, hiện TPHCM có hơn 5.000 cơ sở giáo dục mầm non với 521.552 trẻ. Tổng số cán bộ quản lý và giáo viên là hơn 44.000 người.

"Với số lượng cơ sở giáo dục lớn, địa bàn rộng, chuyển đổi số là một trong những công tác trọng tâm của bậc học. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, công tác huy động nguồn lực xã hội còn triển khai ở các hoạt động cung cấp thực phẩm, học liệu, đồ dùng, đồ chơi và giải pháp giáo dục tiên tiến; tổ chức phong trào, hội thi và hoạt động giáo dục; đặc biệt là tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh", bà Lương Thị Hồng Điệp thông tin.

Học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ tại ngày hội

Theo đánh giá của Phòng Giáo dục mầm non, công tác phối hợp giữa ngành giáo dục và doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều sản phẩm, giải pháp chất lượng đã được vận hành và ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cơ sở giáo dục mầm non.

Tới đây, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM tiếp tục tăng cường hợp tác công - tư trong lĩnh vực chuyển đổi số; xây dựng mạng lưới doanh nghiệp đồng hành, đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhu cầu, ý tưởng; thúc đẩy và nâng cao chất lượng tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, từng bước thực hiện chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tại ngày hội, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM tặng hoa tri ân 16 cụm trưởng chuyên môn bậc học mầm non trên địa bàn TPHCM

