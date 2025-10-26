Đồng loạt dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn sau sự cố tại Trường Tiểu học Lê Lợi

Sau vụ việc suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lê Lợi (TPHCM) do Cửa hàng Suất ăn công nghiệp Số 1 (Công ty TNHH Minh Thư) cung cấp bị phản ánh không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, các trường đang sử dụng dịch vụ đã đồng loạt dừng hợp đồng với đơn vị này.

Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Tam Thắng, TPHCM)

Cửa hàng Suất ăn công nghiệp Số 1 (Công ty TNHH Minh Thư) cung cấp suất ăn bán trú cho 4 trường học trên địa bàn TPHCM, gồm: Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Tam Thắng); Trường Tiểu học Thắng Tam, Trường Tiểu học Bàu Sen (phường Vũng Tàu) và Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phước Thắng).

Sau sự cố món đậu hũ sốt cà trong bữa ăn bị hư, Trường Tiểu học Lê Lợi đang hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng với đơn vị trên và lựa chọn đơn vị cung cấp mới.

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Tam Thắng đã phối hợp hỗ trợ nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn tạm thời, nhằm bảo đảm hoạt động bán trú diễn ra liên tục, không gián đoạn.

Nhà trường cùng Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ trực tiếp kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm và quy trình chế biến để đảm bảo an toàn và chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Trong 2 ngày qua (25 và 26-10), trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, hiệu trưởng của 3 trường còn lại cho biết cũng đã làm việc với Ban Đại diện cha mẹ học sinh của trường và đại diện Cửa hàng Suất ăn công nghiệp Số 1.

Kết quả, Trường Tiểu học Thắng Tam và Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm quyết định dừng hợp đồng với đơn vị này. Từ ngày 27-10, tạm thời hai trường sẽ dừng tổ chức bán trú, cho đến khi hoàn tất thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị mới.

Còn Trường Tiểu học Bàu Sen, theo đề xuất của phụ huynh học sinh, cũng tạm dừng hoạt động bán trú, chờ ý kiến chỉ đạo chính thức của UBND phường Vũng Tàu.

