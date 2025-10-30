Xã hội

Buộc thôi việc đối với thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp trong sân trường

SGGPO

Ngày 30-10, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đ.T (giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) vì có hành vi vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.

Trước đó, ngày 3-10, ông Đ.T. (giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp) có hành vi dùng tay bóp cổ đồng nghiệp ngay tại sân trường, trước nhiều học sinh. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm.

68e4bda108dcb36fd59d0e75.jpg
Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Đặc biệt, từ năm 2013-2025, ông Đ.T. đã bị 5 quyết định kỷ luật tại các đơn vị công tác.

Trong cuộc họp kiểm điểm và họp hội đồng kỷ luật, ông Đ.T. không viết bản kiểm điểm, tỏ thái độ ngang nhiên, cười cợt, chế giễu mọi người, thiếu tinh thần cầu thị. Hội đồng kỷ luật của Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã họp vào ngày 25-10 và kết quả bỏ phiếu là 100% đồng ý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đ.T..

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, hành vi vi phạm của ông Đ.T. là tái phạm khi đang trong thời gian thi hành kỷ luật cảnh cáo và vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm. Do đó, Sở GD-ĐT thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức Đ.T.

MAI CƯỜNG

