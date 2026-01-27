Hỗ trợ hơn 4,2 tỷ đồng để ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Ngày 27-1, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) tổ chức lễ bàn giao máy móc, thiết bị cho các tổ chức, cá nhân tham gia Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch .

Chi cục Phát triển Nông thôn trao máy móc, thiết bị cho Hợp tác xã Đá Bạc Xanh.

Trong đợt này, Hợp tác xã Đá Bạc Xanh (xã Nghĩa Thành) cùng 7 mô hình khác được bàn giao máy móc, thiết bị, với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng.

Các thiết bị được hỗ trợ đa dạng, phù hợp với từng mô hình sản xuất, chế biến, chăn nuôi và bảo quản sau thu hoạch, gồm: các loại máy nghiền, đùn viên, dán nhãn, siết nắp tự động, chiết rót, hút chân không, sấy thăng hoa, xử lý mật ong, băng chuyền sấy thức ăn chăn nuôi, thiết bị khuấy đồng hóa, kho lạnh và nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cho biết, chính sách hỗ trợ cơ giới hóa đã và đang giúp ngành nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, bền vững. Việc đưa máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất không chỉ giúp nông dân giảm lao động thủ công, hạn chế các công việc nặng nhọc, độc hại mà còn góp phần giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian canh tác, bảo vệ sức khỏe người lao động.

“Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp mà còn có vai trò thiết thực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn trong giai đoạn tới”, ông Vũ Ngọc Đăng thông tin thêm.

HẢI BÌNH