Hỏa hoạn làm 5 người tử vong ở phố Kim Hoa do cháy xe máy ở tầng 1

Chiều 11-10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) thông tin nguyên nhân ban đầu vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở số 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa vào sáng sớm cùng ngày làm 5 người tử vong.

Công an kiểm tra hiện trường vụ cháy

Theo đó, qua kiểm tra hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do cháy xe máy tại tầng 1, sau đó lửa lan nhanh lên các tầng trên.

Thời điểm xảy ra cháy vào sáng sớm, nhiều khả năng các nạn nhân đang ngủ say nên bị ngạt khói, không kịp thoát ra ngoài, dù trong nhà có nhiều lối thoát hiểm.

Vụ cháy đã làm 5 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm: ông Nghiêm Đức Long (sinh năm 1952); bà Hoàng Thị Hào (sinh năm 1956) là vợ ông Long; anh Nghiêm Hoàng Minh (sinh năm 1982) là con trai ông Long; chị Đồng Thị Sang (sinh năm 1988) là vợ anh Minh và cháu Nghiêm Minh V. (sinh năm 2019) là con trai anh Minh.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và phối hợp tổ chức tang lễ, hỗ trợ chính sách.

Đến chiều cùng ngày, tổng kinh phí hỗ trợ gia đình các nạn nhân là 262 triệu đồng, gồm 125 triệu đồng theo chế độ mai táng phí (25 triệu đồng/người); 95 triệu đồng từ Đảng ủy, chính quyền phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; 17 triệu đồng từ Ủy ban MTTQ, khu dân cư và tổ dân phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ gia đình nạn nhân

Đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, công tác phòng cháy chữa cháy ở địa phương đã được triển khai thường xuyên. Người dân ở căn nhà xảy ra hỏa hoạn đã được tuyên truyền, tập huấn và ký cam kết về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra vào sáng sớm là thời điểm các thành viên trong nhà đang ngủ nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

QUỐC LẬP