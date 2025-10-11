Xã hội

Hà Nội: Cháy nhà, 5 người trong gia đình tử vong

Lúc hơn 5 giờ, ngày 11-10, xảy ra cháy nhà dân tại hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu (TP Hà Nội) khiến 5 người trong gia đình tử vong.

Sáng cùng ngày, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ cháy. Theo đó, sau khi nhận được thông tin vụ cháy trên, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động các đơn vị chữa cháy khu vực số 9, số 10 và xuất nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Z.jpg
Ngôi nhà xảy ra cháy

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), cùng lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã có mặt để chỉ đạo.

Sau khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2, cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

9k.jpg
Bên trong ngôi nhà xảy ra cháy

Lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị bình thở chuyên dụng để cứu nạn cứu hộ. Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng hơn 5 giờ cùng ngày, phát hiện vụ cháy và hô hoán; đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Z (1).jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy

Đến 6 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong ra ngoài là ông N.Đ.L. (sinh năm 1952); H.T.H. (sinh năm 1956); N.H.M. (sinh năm 1982); Đ.T.S. (sinh năm 1988); N.M.V. (sinh năm 2019); bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

z7104286987934_3d790432981e99e783b06a6e3140c12a.jpg
Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC-CNCH và Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường vụ cháy
z7104286974453_2c5b30f40b30634a7e9b685dc61b4864.jpg
Ngôi nhà xảy ra cháy có ngõ vào nhỏ, gây khó khăn cho công tác chữa cháy
z7104287017247_cc10522fc356fe4ddefb1f2018220d79.jpg
z7104287056246_a6dd58fe8dbec0aa8439e2f08a2acf62.jpg
Ngôi nhà bị cháy cao 4 tầng và 1 tum
z7104287025095_3bf0734c5e8e825fc80530e7b084e427.jpg
Tường ngôi nhà bị cháy bong, biến dạng do nhiệt độ lửa cao
z7104287012234_2aff191d1a3c63cff917dc53c04fdddc.jpg
Một chiếc xe máy bị cháy trong ngôi nhà
ĐỖ TRUNG

