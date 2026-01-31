Hoà Minzy, Nguyễn Hùng thắng lớn ở Làn sóng xanh 2025

Tại lễ trao Giải thưởng Làn sóng xanh 2025, ca sĩ Hòa Minzy và ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng giành nhiều giải thưởng quan trọng.

Hoà Minzy nhận 7 giải Làn sóng xanh 2025

Tối 30-1, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức lễ trao Giải Làn sóng xanh 2025 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM).

Trong các nghệ sĩ, Hòa Minzy tạo dấu ấn đậm nét nhất khi trở thành nghệ sĩ nữ nhận tổng cộng 7 giải thưởng.

Ở hạng mục cá nhân, Hòa Minzy đạt giải thưởng Nữ ca sĩ/rapper của năm. Ca khúc Bắc Bling (Bắc Ninh) do Hòa Minzy kết hợp cùng NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry, Masew còn mang về nhiều danh hiệu: MV của năm, Ca khúc của năm, Ca khúc được yêu thích trên radio, Hòa âm phối khí, Sự kết hợp xuất sắc, Top 10 ca khúc được yêu thích nhất của Làn sóng xanh 2025.

Hòa Minzy thể hiện ca khúc Bắc Bling (Bắc Ninh)

Không kém cạnh, với 2 ca khúc Còn gì đẹp hơn, Phép màu, ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng nhận đến 5 hạng mục: Gương mặt mới xuất sắc; Bài hát hiện tượng (Còn gì đẹp hơn); Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất (Phép màu – phim Đàn cá gỗ); Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Còn gì đẹp hơn, Phép màu).

Ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng

Nhiều nghệ sĩ khác cũng được vinh danh trong đêm trao giải: Soobin thắng ở hạng mục Nam ca sĩ/Rapper của năm, Top 10 ca khúc được yêu thích; Quang Hùng MasterD và Lyhan chiến thắng nam/nữ ca sĩ - rapper được yêu thích; Phương Mỹ Chi nhận giải Giải Ca sĩ đột phá.

Soobin

Quang Hùng MasterD

Phương Mỹ Chi

Ban tổ chức đặc biệt trao Giải thành tựu cho Hồng Nhung và Quang Linh nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho âm nhạc Việt và giải thưởng Làn sóng xanh trong nhiều năm.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao Giải thưởng đặc biệt cho ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình với tập thể nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và các ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Tùng Dương, Đông Hùng.

Quang Linh và Hồng Nhung

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" được vinh danh ở Làn sóng xanh 2025

CÁC GIẢI THƯỞNG LÀN SÓNG XANH 2025 - Nam ca sĩ/rapper của năm: Soobin - Nữ ca sĩ/rapper của năm: Hòa Minzy - Nam ca sĩ/rapper được yêu thích: Quang Hùng MasterD - Nữ ca sĩ/rapper được yêu thích nhất: Lyhan - Album của năm: “Made in Vietnam” - DTAP - MV của năm: “Bắc Bling (Bắc Ninh)” - Giải thưởng đặc biệt: “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Tùng Dương, Đông Hùng - Ca khúc được yêu thích trên radio: “Bắc Bling (Bắc Ninh)” - Ca sĩ đột phá: Phương Mỹ Chi - Gương mặt mới xuất sắc: Nguyễn Hùng- Hòa âm phối khí: “Bắc Bling (Bắc Ninh)” - Ca khúc nhạc phim được yêu thích: “Phép màu” - Sự kết hợp xuất sắc: “Bắc Bling (Bắc Ninh)” - Hòa Minzy, NS Xuân Hinh, Tuấn Cry - Ca khúc của năm: “Bắc Bling (Bắc Ninh)” - Bài hát hiện tượng: “Còn gì đẹp hơn” - Giải thành tựu: Hồng Nhung - Quang Linh

TIỂU TÂN