Sau album Giữa một vạn người, Phùng Khánh Linh chính thức giới thiệu ca khúc mới mang tên Giả vờ vào tối 18-3.

Phùng Khánh Linh tung ca khúc mới trước thềm liveshow

Ca khúc mới do Phùng Khánh Linh sáng tác, đóng vai trò như mảnh ghép nền tảng cho toàn bộ album Giữa một vạn người. Nếu album là hành trình của tan vỡ và hồi sinh, thì ca khúc này chính là điểm khởi đầu. Ca khúc được xây dựng như một không gian mùa đông cô lập - nơi mọi chuyển động trở nên chậm rãi và cảm xúc dường như “đóng băng”. Từ cấu trúc đến cách phát triển giai điệu, ca khúc mở ra một cách từ tốn, cho phép cảm xúc lan rộng dần theo thời gian.

Ca khúc được thực hiện bởi đội ngũ đứng sau album Giữa một vạn người, gồm: Blossom, Đại Lâm, Phú Phạm.

Bài hát mới cho thấy tinh thần thử nghiệm của ê-kíp sản xuất. Về mặt tiết tấu, ca khúc là sự kết hợp giữa trống rock để tạo nền tảng vững chắc và theo hướng dàn nhạc giao hưởng để mở rộng không gian âm thanh.

Sau ca khúc mới, vào ngày 21 và 22-3 tới đây tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), Phùng Khánh Linh sẽ tổ chức Live concert Giữa một vạn tour.

Phùng Khánh Linh cho biết: “Ban đầu live concert chỉ có một đêm diễn, nhưng nhờ sự yêu thương của khán giả, tôi có thêm đêm thứ hai và cả hai đều bán hết vé chỉ trong 10 phút. Vì vậy, ngoài những sân khấu đặc biệt, tôi muốn dành tặng khán giả một món quà là một ca khúc hoàn toàn mới”.

