Những tình khúc bất hủ sẽ vang lên tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Tối 27-9 tới, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ trở thành không gian của ký ức và xúc cảm khi đêm nhạc “Con thuyền không bến 9” được tổ chức bởi Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Đây là chương trình nối dài hành trình nghệ thuật tôn vinh những tình khúc vượt thời gian của các nhạc sĩ trữ tình, lãng mạn như: Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Văn Cao, Phạm Đình Chương, Vũ Thành An, Lam Phương, Ngô Thụy Miên, Anh Bằng...

Chương trình do NSND, đạo diễn Trần Bình biên tập, dàn dựng, với sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Quỳnh Trang. Sân khấu sẽ hội tụ dàn nghệ sĩ: danh ca Ngọc Ánh, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Minh Thu, ca sĩ Hồ Trung Dũng, Lê Việt Anh, Bảo Yến (Sao Mai)..., cùng ban nhạc Huyền Trung, MC Chiến Thắng, Vũ đoàn Mây, Nhóm Thời Gian và Nhóm nhảy Đương Đại.

Điểm nhấn của “Con thuyền không bến 9” chính là sự giao thoa giữa thế hệ vàng son và lớp ca sĩ trẻ. Nếu như các nghệ sĩ gạo cội mang đến sự từng trải, vững vàng thì thế hệ trẻ thổi vào không gian âm nhạc luồng sinh khí mới. “Âm nhạc cần được sống lại qua nhiều thế hệ, để vừa giữ nguyên giá trị, vừa có sức lan tỏa lâu dài”, đạo diễn Trần Bình chia sẻ.

Theo NSND Trần Bình, trong bối cảnh nhạc thị trường lấn át, những đêm nhạc như “Con thuyền không bến 9” không chỉ thỏa mãn nhu cầu thưởng thức tinh hoa âm nhạc mà còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần, gìn giữ dòng nhạc trữ tình - lãng mạn cho hôm nay và mai sau.

Khán giả sẽ được lắng nghe những bản tình ca đi cùng năm tháng như: Thiên thai, Con thuyền không bến, Em ơi Hà Nội phố… qua nhiều cung bậc khi sôi động, lúc lắng đọng hoài niệm. Bảo Yến, một giọng ca trẻ, bày tỏ niềm hạnh phúc khi thể hiện Suối mơ và Thiên thai của nhạc sĩ Văn Cao, coi đây là thử thách và cũng là vinh dự khi được hát tại Nhà hát Lớn. Trong khi đó, ca sĩ Lê Việt Anh - Quán quân Sao Mai 2011 chọn Bản tình ca cho em (Ngô Thụy Miên) và Trăm nhớ ngàn thương (Lam Phương) để gửi gắm những cảm xúc tình yêu và nỗi niềm day dứt.

Đêm nhạc“Con thuyền không bến 9” hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm nhạc trọn vẹn, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, để những bản tình ca bất hủ một lần nữa ngân vang trong trái tim người yêu nhạc.

MAI AN