Hoàn thành tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô

Cách đây đúng 53 năm, ngày 14-11-1972, trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên tuyến đường huyết mạch Trường Sơn, 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã bị bom Mỹ vùi lấp, mãi mãi nằm lại trong hang đá. Sự hy sinh của các anh, các chị đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng trung thành, tinh thần quả cảm và ý chí “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Từ năm 1966 – 1973, tuyến đường 20 Quyết Thắng là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của không quân Mỹ. Hàng vạn bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến đã đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt để giữ cho huyết mạch giao thông được thông suốt. Từng tấc đất nơi đây thấm đẫm linh hồn Trường Sơn, làm nên khúc tráng ca của một thế hệ “đi không tiếc đời mình”.

Lễ khánh thành

Hang Tám Cô được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định 2383/QĐ-TTg ngày 9-12-2013. Đây là nơi tưởng niệm và đã trở thành điểm đến thiêng liêng trong hành trình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhắc nhở về giá trị của độc lập, tự do.

Tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ

Đợt tôn tạo lần này gồm các hạng mục: hoàn thiện mộ phần liệt sĩ, nâng cấp cảnh quan, cải thiện hạ tầng phục vụ khách tham quan… Nguồn kinh phí được huy động từ sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dâng hương các Anh hùng liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Việc hoàn thành công trình tôn tạo di tích Hang Tám Cô là lời tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho Tổ quốc; đồng thời thể hiện trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử văn hóa của vùng đất anh hùng”.

Trước lễ khánh thành, ngày 8-11, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực hang. Theo nguyện vọng thân nhân, tỉnh đã phối hợp Công ty CP GeneStory tiến hành giám định ADN từ nguồn xã hội hóa, kết quả các mẫu giám định đều trùng khớp với thân nhân 8 gia đình. Thân nhân của 8 liệt sĩ cùng chung nguyện vọng xây mộ chung ở vị trí Hang Tám Cô để tiện bề hương khói.

Những hài cốt và di vật được an táng trong mộ chung được xây ngay trước cửa Hang Tám Cô như một lời nhắc về sự trở về trọn vẹn sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa lòng Trường Sơn.

MINH PHONG