Hoàng thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời

Hoàng Thái hậu Sirikit. Ảnh: BP

Hoàng Thái hậu được các bác sĩ theo dõi và điều trị tại bệnh viện này từ ngày 7-9-2019, do mắc nhiều bệnh lý và rối loạn ở nhiều hệ thống cơ thể, cần được chăm sóc y tế thường xuyên. Ngày 17-10 vừa qua, bà bị nhiễm trùng máu và dù được tích cực điều trị, sức khỏe dần suy yếu. Hoàng Thái hậu qua đời ở tuổi 93.

Theo Bangkok Post, Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua đã chỉ đạo tổ chức quốc tang với các nghi thức cao nhất theo truyền thống hoàng gia. Linh cữu Hoàng Thái hậu sẽ được quàn tại điện Dusit Maha Prasat trong Hoàng cung ở Bangkok. Nhà vua cũng ban lệnh Hoàng gia và các quan chức triều đình để tang trong vòng một năm kể từ ngày bà qua đời.

Hoàng Thái hậu Sirikit sinh ngày 12-8-1932 tại Bangkok, là con gái của một vị hoàng thân, bà Sirikit gặp ông Bhumibol Adulyadej khi còn là thiếu nữ trong thời gian sống tại Pháp, nơi thân phụ bà làm Đại sứ Thái Lan. Hai người kết hôn ngày 28-4-1950 khi bà 18 tuổi, chỉ một tuần trước lễ đăng quang của nhà vua vào ngày 5-5-1950. Sau lễ đăng quang, nhà vua Bhumibol Adulyadej được tôn xưng là Rama IX của triều Chakri, còn bà nhận tước hiệu Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Borommarachininat. Bà được cho là Hoàng hậu tại vị lâu nhất thế giới.

Vua Bhumibol Adulyadej, từng là nhà vua trị vì lâu nhất thế giới, qua đời năm 2016. Hai người có 4 người con, gồm ba công chúa và một hoàng tử — Nhà vua đương triều Maha Vajiralongkorn. Hoàng Thái hậu Sirikit được nhân dân Thái Lan vô cùng kính trọng vì suốt đời tận tụy cho phúc lợi của người dân, thúc đẩy phát triển nông thôn, nâng cao vai trò phụ nữ và bảo tồn các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống Thái Lan.

KHÁNH MINH