Thế giới

Hoàng gia Thái Lan phê chuẩn danh sách Nội các mới

SGGPO

Ngày 19-9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul công bố danh sách Nội các mới vừa được Quốc vương Maha Vajiralongkorn phê chuẩn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công bố danh sách nội các. Ảnh: THE EDGE MALAYSIA
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công bố danh sách nội các. Ảnh: THE EDGE MALAYSIA

Theo danh sách được đăng tải trên trang web Công báo Hoàng gia Thái Lan, nội các gồm 36 thành viên, đảm nhiệm 41 vị trí trong nội các. Đứng đầu nội các là Thủ tướng Anutin Charnvirakul (kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và 6 Phó Thủ tướng gồm ông Phiphat Ratchakitprakarn (kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải), ông Ekniti Nitithanpraphat (kiêm Bộ trưởng Tài chính), ông Thammanat Prompao (kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã), ông Suchart Chomklin (kiêm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường), ông Sophon Charum và ông Bowornsak Uwanno. Ngoài ra, Nội các mới của Thái Lan còn có 18 bộ trưởng khác và 11 thứ trưởng.

Danh sách Nội các mới của Thái Lan là sự kết hợp của các chính trị gia cấp cao, chuyên gia pháp lý và chuyên gia các ngành khác. Trong đó, có sự góp mặt đông đảo của các chuyên gia trong các lĩnh vực quan trọng nhưng không thuộc đảng phái nào. Đó là các vị trí quan trọng liên quan trực tiếp đến kinh tế, như Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Năng lượng hay các Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao.

Sự lựa chọn nội các bao gồm các nhà kỹ trị đứng đầu các bộ chủ chốt thể hiện ưu tiên và quyết tâm của Thủ tướng Anutin trong việc giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm như: kinh tế trì trệ (hậu quả của thuế quan của Mỹ và nợ hộ gia đình cao); quan hệ đối ngoại, trong đó có quan hệ Thái Lan – Campuchia.

Tin liên quan
KHÁNH HƯNG

Từ khóa

Thammanat Prompao Bowornsak Uwanno Suchart Chomklin Phiphat Ratchakitprakarn Anutin Charnvirakul Nội các Kỹ trị Bộ trưởng Tài chính Bộ trưởng Bộ Thương mại Đảng phái

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn