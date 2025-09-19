Hoàng gia Thái Lan phê chuẩn danh sách Nội các mới

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công bố danh sách nội các. Ảnh: THE EDGE MALAYSIA

Theo danh sách được đăng tải trên trang web Công báo Hoàng gia Thái Lan, nội các gồm 36 thành viên, đảm nhiệm 41 vị trí trong nội các. Đứng đầu nội các là Thủ tướng Anutin Charnvirakul (kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và 6 Phó Thủ tướng gồm ông Phiphat Ratchakitprakarn (kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải), ông Ekniti Nitithanpraphat (kiêm Bộ trưởng Tài chính), ông Thammanat Prompao (kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã), ông Suchart Chomklin (kiêm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường), ông Sophon Charum và ông Bowornsak Uwanno. Ngoài ra, Nội các mới của Thái Lan còn có 18 bộ trưởng khác và 11 thứ trưởng.

Danh sách Nội các mới của Thái Lan là sự kết hợp của các chính trị gia cấp cao, chuyên gia pháp lý và chuyên gia các ngành khác. Trong đó, có sự góp mặt đông đảo của các chuyên gia trong các lĩnh vực quan trọng nhưng không thuộc đảng phái nào. Đó là các vị trí quan trọng liên quan trực tiếp đến kinh tế, như Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Năng lượng hay các Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao.

Sự lựa chọn nội các bao gồm các nhà kỹ trị đứng đầu các bộ chủ chốt thể hiện ưu tiên và quyết tâm của Thủ tướng Anutin trong việc giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm như: kinh tế trì trệ (hậu quả của thuế quan của Mỹ và nợ hộ gia đình cao); quan hệ đối ngoại, trong đó có quan hệ Thái Lan – Campuchia.

KHÁNH HƯNG