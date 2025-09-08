Tối 7-9, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), chương trình Rock Concert - Trái tim Việt Nam đã diễn ra sôi động, để lại dấu ấn mạnh mẽ với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và truyền thống, thổi bùng tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc

Hoàng thành Thăng Long bùng nổ với “Rock Concert - Trái tim Việt Nam”

Đêm nhạc quy tụ hàng loạt ban nhạc rock hàng đầu Việt Nam như: Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales, cùng các nghệ sĩ khách mời: Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa... Dẫn dắt chương trình là MC Lê Anh và ca sĩ Thái Thùy Linh.

Điểm nhấn đặc biệt là màn kết hợp lần đầu tiên giữa các ban nhạc rock với nhóm nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh, tạo nên sự hòa quyện độc đáo giữa nhạc cụ dân tộc như đàn nhị, sáo trúc, trống... và nhạc cụ hiện đại như guitar điện, trống jazz. Sự kết hợp này không chỉ mới mẻ mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt của âm nhạc dân gian trong dòng chảy đương đại.

Mở màn chương trình, ca sĩ Thái Thùy Linh và Thanh Âm Xanh khuấy động không khí với ca khúc Lên đàng, tiếp nối là các giai điệu hào hùng như Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành... Nhóm Chillies mang đến sự trẻ trung với Quê hương Việt Nam, Đại lộ Mặt trời, trong khi The Flob truyền cảm hứng qua Bài ca đất phương Nam, Khát vọng tuổi trẻ...

Ngũ Cung tiếp nối chương trình với các ca khúc: Hành khúc ngày và đêm, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Cung đàn mùa xuân, Lá đỏ, và đặc biệt là màn trình diễn Cô Đôi Thượng Ngàn đậm sắc màu tín ngưỡng dân gian. Không khí chương trình được đẩy lên cao trào khi Bức Tường và Dương Trần Nghĩa thể hiện loạt ca khúc đình đám như: Men say, Tháng 10, Bông hồng thủy tinh, Những chuyến đi dài...

Khép lại hơn 3 giờ đồng hồ đầy cảm xúc, toàn bộ nghệ sĩ cùng hàng ngàn khán giả đồng ca Đường đến ngày vinh quang, biến không gian Hoàng thành Thăng Long thành một “biển người” rực cháy niềm tin và tự hào dân tộc.

Hơn 10 ngàn khán giả bùng nổ với rock tại Hoàng thành Thăng Long

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ: “Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp: Tình yêu nước không chỉ là ký ức quá khứ mà đang cháy bỏng trong từng nhịp tim của tuổi trẻ hôm nay. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và hấp dẫn hơn với giới trẻ”.

