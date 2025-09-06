Học sinh nô nức đến trường...

Sáng 5-9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, hàng triệu học sinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi bão lũ đã vượt hàng chục cây số đường sông, đường núi để đến với lớp học.

Náo nức năm học mới ở vùng bão lũ

Hậu quả các đợt bão lũ dồn dập vẫn ngổn ngang nhưng ngành giáo dục các địa phương ở miền Trung vẫn quyết tâm, nỗ lực hết mình để học sinh kịp hòa vào không khí náo nức khai giảng của cả nước.

Thầy cô giáo Trường Tiểu học Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) chào đón các em trong buổi khai giảng. Ảnh: Thùy Liên

Tại Nghệ An, trận lũ lịch sử cuối tháng 7 vừa qua khiến Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề. Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, lễ khai giảng năm nay, trường phải tổ chức chung với Trường Mầm non Mỹ Lý 2. Hiện Bộ Công an đang phối hợp với tỉnh Nghệ An nhanh chóng xây dựng trường mới tại bản Xằng Trên.

Trong khi đó, đường vào 3 bản Yên Hợp, Ón, Mò Ô Ồ Ồ (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) vẫn ngập sâu, cô lập gần 150 học sinh người Rục, người Sách. Thầy cô giáo Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa bám bản, cùng Bộ đội Biên phòng Cà Xèng nỗ lực dọn dẹp, đưa các cháu đến trường. Đồn biên phòng cũng tặng sách vở, đồ dùng học tập, đưa học sinh khó khăn vào chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Sáng 5-9, thầy trò Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đây là trường học bị thiệt hại nặng nề nhất ở tỉnh Hà Tĩnh do bão số 5 gây ra. Thầy Hoàng Thế Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc, thông tin, bão số 5 tàn phá khiến 13 phòng học của dãy nhà cấp bốn bị tốc và sập mái, nhiều cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bị hư hỏng hoàn toàn. Mặc dù nhà trường cố gắng khắc phục song mới chỉ đảm bảo được việc tổ chức lễ khai giảng cho học sinh, còn các hạng mục hư hỏng nặng nề vẫn chưa khắc phục xong.

Ngày đặc biệt của những “học sinh đặc biệt”

Ngày khai giảng năm nay, tại ngôi trường đặc biệt mang tên Trường Tình Thương, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), đa phần trong số 80 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 không được cha, mẹ hay người thân đưa đến trường dự “ngày đặc biệt”. Các em học sinh này mồ côi cha mẹ, hoặc cha mẹ đi làm xa, hoặc bị khuyết tật bẩm sinh. Nhiều học sinh dù đã 12 tuổi nhưng năm nay mới bắt đầu được chạm vào những trang sách đầu tiên. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, các thầy cô, mạnh thường quân cùng chính quyền địa phương đã mang đến cho các em một lễ khai giảng đủ đầy và chan chứa yêu thương.

Tiếng trống trường cũng ngân vang trên đặc khu Trường Sa - các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây. Đặc khu Trường Sa luôn đối mặt nhiều khó khăn, vì vậy lễ khai giảng ở nơi đây mang ý nghĩa đặc biệt: khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp thêm động lực để thầy và trò vượt khó, vươn lên. Tại buổi lễ, chỉ huy các đảo và lãnh đạo địa phương đã tặng quà, động viên thầy trò, bày tỏ niềm tin vào thế hệ trẻ Trường Sa - những mầm xanh luôn chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Sáng 5-9, tại Trường THCS Lạc An, hơn 1.600 học sinh cùng các thầy cô giáo rộn ràng tiếng nói cười, với niềm hân hoan khi được tiếp nhận các khối phòng học mới. Đây là năm học đầu tiên, thầy và trò nhà trường được sử dụng khối nhà 3 tầng, gồm 6 phòng học do Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, Báo SGGP phối hợp Công ty cổ phần Giang Nam Logistics và UBND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) thực hiện, với tổng mức đầu tư gần 15,9 tỷ đồng.

Tại điểm trường Y Jut, buôn Đrăng Phốc nằm sâu trong lõi rừng Vườn quốc gia Yok Đôn, cách trung tâm xã gần 20km cũng được chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng năm học mới. Thầy Nguyễn Ngọc Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Jut, cho biết, đa số học sinh ở điểm trường buôn Đrăng Phốc là đồng bào dân tộc thiểu số và nằm trong diện hộ nghèo. Do đó, nhà trường rất quan tâm học sinh nơi đây, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cặp, sách, vở để hỗ trợ các em học tập.

Sáng 5-9, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Điểu Ong (tỉnh Đồng Nai) tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026. Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 2 tủ sách, 30 suất học bổng Vừ A Dính, 10 chiếc xe đạp Thống Nhất và 100 ảnh Bác Hồ (tổng giá trị các phần quà là 180 triệu đồng) dành tặng học sinh của trường và các em ở khu vực lân cận. Dịp này, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, trao tặng 50 suất học bổng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và 300 bộ trang phục dân tộc cho các em học sinh.

Tại xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), vùng đất cực Nam của Tổ quốc, nhiều học sinh được phụ huynh đưa đến trường bằng ghe, vỏ lãi từ rất sớm để dự lễ khai giảng năm học mới. Mới 6 giờ sáng, trong sân Trường Tiểu học 1 Đất Mũi đã rộn ràng tiếng nói cười của học sinh. Năm học 2025-2026, trường có gần 3.300 học sinh, trong đó có nhiều học sinh ở cách trường hơn 20km. Việc di chuyển, đi lại gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông đường bộ nhiều nơi chưa kết nối, các em được cha, mẹ chở bằng ghe, vỏ lãi trên các sông, kênh, rạch để đến lớp. Trên đảo tiền tiêu Thổ Chu (đặc khu Thổ Châu, An Giang), 285 học sinh Trường TH và THCS Thổ Châu dự lễ khai giảng năm học mới trong tâm trạng phấn khởi, rạng rỡ. Năm học mới này, trường đón nhận thêm 15 học sinh lớp mầm (do điều kiện vật chất khó khăn, cấp mầm non cũng học tại đây), 28 học sinh mới vào khối lớp 1.

Tại Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo, TPHCM), nhân dịp khai giảng, nhà trường trao 50 suất học bổng do các doanh nghiệp tài trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại phường Rạch Dừa, Trường Mầm non phường Rạch Dừa được xây mới với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng đã được đưa vào hoạt động dịp khai giảng năm học mới. Ủy ban MTTQ phường cũng công bố các quyết định hỗ trợ gần 120 học sinh mồ côi với mức hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng/tháng.

NHÓM PV