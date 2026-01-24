Sức sống cơ sở

Học sinh phường Chánh Hưng hướng về biên giới, biển đảo

SGGPO

Sáng 24-1, Ban Thường vụ Đoàn phường Chánh Hưng tổ chức Ngày hội “Học sinh phường Chánh Hưng với biên giới, biển đảo”, đồng thời tổng kết phong trào “60 ngày em nuôi heo đất – Vì biên giới, biển đảo” năm học 2025-2026 và phát động đóng góp Quỹ Vì biển, đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2026.

Sau 60 ngày triển khai, phong trào “Em nuôi heo đất” đã thu về tổng số tiền hơn 85 triệu đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và sự sẻ chia của các em đội viên, học sinh đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống nơi biên giới, biển đảo.

IMG_2570.JPG

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn phường Chánh Hưng đã khen thưởng 4 Liên đội triển khai hiệu quả phong trào, gồm: Liên đội Tiểu học Trần Danh Lâm, Tiểu học Hưng Phú, THCS Chánh Hưng và THCS Lý Thánh Tông.

IMG_2568.JPG
Các em đập heo đất góp quỹ

Nhằm động viên, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con em chiến sĩ đang công tác tại vùng biên giới, biển đảo, Ban tổ chức trao 7 suất học bổng “Nụ cười hồng”, 7 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, 6 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” cùng 12 phần quà cho đội viên, học sinh khó khăn. Tổng giá trị chăm lo tại ngày hội là 26 triệu đồng.

THIÊN BÌNH

Từ khóa

Trần Danh Lâm Tiểu học Hưng Phú THCS Chánh Hưng Em nuôi Chánh Hưng Liên đội Đội viên Suất học bổng Lòng yêu nước Thắp sáng nuôi heo đất

