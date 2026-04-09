Hơn 100 học sinh nôn ói, Trường Tiểu học Bình Quới Tây tạm ngưng tổ chức bán trú

Liên quan đến vụ hàng loạt học sinh có biểu hiện sốt và đau bụng, Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã gửi mẫu thức ăn và nước uống để xét nghiệm. Trường cũng tạm ngưng tổ chức bán trú để chờ kết luận chính thức.

Sự việc xảy ra vào trưa 8-4, nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) bị đau bụng, nôn ói, có biểu hiện ngộ độc thực phẩm.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Quới lập tức cử các cán bộ, công chức liên quan xuống nắm tình hình, ghi nhận có 116 học sinh khai báo xuất hiện triệu chứng.

Kết quả khám sàng lọc tại trường ghi nhận 41 học sinh có triệu chứng đường tiêu hoá như: sốt, đau bụng, nôn ói, đau đầu; sốt và đau bụng là dấu hiệu phổ biến nhất.

Ngay sau đó, 2 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh. Những học sinh còn lại được bù nước, giảm co thắt nếu đau bụng. Nhà trường liên hệ phụ huynh và cho trẻ về nhà tiếp tục theo dõi.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Văn hoá - Xã hội phường Bình Quới, các em ăn sáng không tập trung (có trẻ ăn tại nhà, hoặc mua đồ ăn bên ngoài, hoặc ăn tại căn tin trường học); có em uống nước tại trường, có em mang nước từ nhà.

Nhận định sơ bộ, chưa xác định được nguồn chung rõ ràng, do thói quen ăn uống và sử dụng nước uống không đồng nhất. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi, điều tra dịch tễ và xác minh nguyên nhân (thực phẩm, nước uống hoặc yếu tố khác).

Phòng Văn hóa – Xã hội đã chỉ đạo Trường tiểu học Bình Quới Tây gửi xét nghiệm mẫu thức ăn của ngày 7 và 8-4 cùng mẫu nước uống. Trường tạm ngưng tổ chức bán trú để chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện, vụ việc được báo cáo lên UBND phường Bình Quới cũng như Sở ATTP TPHCM để xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Cũng theo báo cáo, đến tối 8-4, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến khám tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM. Trong đó, Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 20 ca; Bệnh viện Gia Định tiếp nhận 1 ca; Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 3 ca; Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận 2 ca. Hầu hết các em đều ổn định, được xuất toa thuốc và về nhà; 2 trường hợp nhập viện theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và Bệnh viện Gia Định.

GIAO LINH