Học sinh xã đảo Thạnh An vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT

Sáng 10-6, 30 học sinh Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TPHCM) đã lên đò vào đất liền tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bắt đầu làm thủ tục dự thi vào chiều cùng ngày.

Học sinh xã đảo Thạnh An chụp hình kỷ niệm trước khi rời đảo vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT vào sáng 10-6

Theo Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An Nguyễn Minh Phước, vào 7 giờ sáng nay (10-6), 30 học sinh lớp 12 của trường đã được các cán bộ biên phòng đưa vào đất liền bằng đò để kịp tham dự buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT vào chiều nay.

Trong suốt 3 ngày diễn ra kỳ thi, các em sẽ lưu trú tại Trường Tiểu học Bình Phước (xã Bình Khánh, TPHCM). Công tác ăn ở, sinh hoạt của học sinh được địa phương hỗ trợ, đồng thời UBND xã Bình Khánh phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi.

Cán bộ biên phòng động viên học sinh trước khi đò cập bến vào đất liền

Trường THCS-THPT Thạnh An phân công 5 giáo viên đi cùng để quản lý, chăm lo sinh hoạt, động viên tinh thần và đưa đón học sinh đến các điểm thi. Các em học sinh của Trường THCS-THPT Thạnh An sẽ dự thi tại hai điểm thi là Trường THPT An Nghĩa và Trường THPT Bình Khánh.

Trước đó, ngày 7-6, Đồn Biên phòng Thạnh An đã tổ chức buổi gặp mặt, động viên các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Hoạt động nhằm tiếp thêm động lực, giúp các em yên tâm ôn tập và tự tin hoàn thành tốt kỳ thi.

Lực lượng biên phòng động viên học sinh trước ngày các em vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT

Năm học 2025-2026, Trường THCS-THPT Thạnh An có 30 học sinh lớp 12, trong đó có một em sinh sống tại ấp Thiềng Liềng, cách trung tâm xã Thạnh An khoảng 7 km. Hàng ngày, các em di chuyển bằng đò để đến trường học tập.

Lực lượng biên phòng tặng quà động viên học sinh trước ngày các em vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT

Xã đảo Thạnh An cách trung tâm TPHCM khoảng 70 km. Do nằm biệt lập giữa vùng cửa biển, việc đi lại của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào giao thông đường thủy. Hiện địa phương có khoảng 1.200 hộ dân sinh sống, đời sống của nhiều gia đình còn gặp không ít khó khăn. Toàn đảo có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường liên cấp THCS-THPT.

THU TÂM