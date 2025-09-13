Học viện Phật giáo Việt Nam trao 47 bằng tốt nghiệp trong lễ khai giảng năm học mới

Ngày 13-9, tại Hội trường Bảo tàng Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, lễ khai giảng năm học 2025-2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và long trọng. Buổi lễ còn kết hợp trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cao đẳng Phật học cho 47 Tăng Ni sinh.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết trao bằng cho Tiến sĩ Phật học

Sự kiện có sự tham dự của nhiều chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành như: Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Tôn giáo và Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đông đảo giới học giả, Phật tử.

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học 2025-2026

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng Học viện, đã thông tin về những kết quả đào tạo đáng tự hào. Hiện Học viện có gần 800 Tăng Ni sinh và nghiên cứu sinh đang theo học. Trong năm học vừa qua, Học viện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: một nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ loại xuất sắc, một học viên hoàn thành luận văn Thạc sĩ, và 45 Tăng Ni sinh tốt nghiệp hệ Cao đẳng Phật học. Những con số này cho thấy sự phát triển toàn diện của Học viện, từ bậc học nền tảng đến sau đại học, củng cố vững chắc vị thế của một trung tâm đào tạo Phật học uy tín.

Trao bằng cho các học viện tốt nghiệp Cao đẳng Phật học

Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là việc trao bằng Tiến sĩ Phật học cho Đại đức Thích Minh Nghĩa (Trương Thanh Hải), người thứ hai bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Học viện. Đây là minh chứng cho chất lượng đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu của Học viện, đồng thời khẳng định hướng đi chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực Phật học chất lượng cao.

Chia sẻ tại lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh: “Các Tăng Ni sinh hãy luôn nỗ lực tu học. Sau khi hoàn thành khóa học, hãy trở thành những bậc mô phạm, soi sáng và dẫn dắt Phật tử nơi mình tu tập”.

Trao tặng 1000 đầu sách cho 5 trường học

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Học viện, đã gióng trống khai giảng năm học 2025-2026, chính thức mở ra một chặng đường mới cho công tác đào tạo Tăng Ni sinh.

Nhân dịp này, Học viện đã trao tặng Tủ sách Phật Quang với hơn 1.000 đầu sách cho 5 trường học tại Ninh Bình và Quảng Ninh; trao học học bổng khuyến học là máy tính cho một tân sinh viên của Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông.

MAI AN