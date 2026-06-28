Sức sống cơ sở

Hội sách thiếu nhi lan tỏa văn hóa đọc đến khu dân cư

SGGPO

Tối 27-6, Sở VH-TT TPHCM tổ chức lễ phát động hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ VI - năm 2026 với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay", tại Chung cư Sora Gardens của phường Bình Dương.

Hội sách thiếu nhi lan tỏa văn hóa đọc đến khu dân cư

Tại lễ phát động, ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM chia sẻ, phát triển văn hóa đọc là đầu tư cho tương lai, góp phần xây dựng xã hội học tập và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời kêu gọi thiếu nhi nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách, không ngừng học tập, rèn luyện.

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Ban Tổ chức trao Thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, doanh nghiệp tài trợ

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 3 tủ sách cộng đồng cho Khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi (phường Bình Dương), khu nhà trọ ông Nguyễn Văn Vương (xã Bắc Tân Uyên) và khu nhà trọ ông Trần Đình Cường (phường Thuận An), góp phần đưa sách đến gần hơn với công nhân, người lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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Ban tổ chức trao tặng 3 tủ sách cộng đồng

Sau lễ phát động, các em thiếu nhi cùng phụ huynh tham gia nhiều hoạt động bổ ích, như: giao lưu tác giả, kể chuyện, vẽ tranh theo sách, trải nghiệm STEM, đọc sách và thưởng thức chương trình nghệ thuật "Ước mơ tuổi thơ".

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