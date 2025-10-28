Xã hội

Đô thị

Hội thảo Mô hình điều phối – Phát triển tích hợp và cơ chế vận hành cho TPHCM

SGGPO

Ngày 28-10, Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội (RISE), Trường Đại học Sài Gòn và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) - Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp tổ chức hội thảo Mô hình điều phối - Phát triển tích hợp và cơ chế vận hành cho TPHCM sau sáp nhập.

hội thảo SG 1.jpg
Các đại biểu tham gia hội thảo

Tại hội thảo, TS Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội (Trường Đại học Sài Gòn), nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, chia sẻ, TPHCM sau sáp nhập là một siêu đô thị tích hợp, vận hành như một cơ thể thống nhất. Tuy nhiên, trong không gian phát triển mở rộng như thế, tư duy quản lý vẫn mang nặng tính hành chính, phân mảnh theo ngành, theo cấp.

Theo TS Nguyễn Thành Phong, để hiện thực hóa mô hình, TPHCM xác định cần thiết lập khung thể chế điều phối vững chắc dựa trên ba trụ cột chính. Trong đó, cần đảm bảo tính thống nhất trong chiến lược phát triển mà không cần thêm cấp trung gian.

hội thảo SG2.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Kinh tế-Xã hội Trường Đại học Sài Gòn (RISE) tham luận tại hội thảo

TS Trần Thế Lưu, Trường Đại học Sài Gòn cho rằng, từ thể chế thiết kế đến thể chế vận hành không nằm ở quyền mà là ở tư duy. Ông đề nghị, đối với TPHCM sau sáp nhập cần có cơ chế tháo gỡ được điểm nghẽn trong việc tổ chức lại năng lực điều hành và cơ chế phối hợp. Một mô hình thể chế chỉ thực sự có giá trị khi nó có thể thích ứng, phản hồi và học hỏi trong quá trình vận hành thực tế...

VĂN ANH

Từ khóa

Rise Đa cực Điều phối Bàn luận Thể chế Hội thảo TPHCM siêu đô thị tích hợp

