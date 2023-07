Hôm nay 20-7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua (19-7), ở Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tại một số nơi như sau: Mường Luân 2 (Điện Biên) 76mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 62mm, Vĩnh Thịnh (Thanh Hóa) 80mm, U Minh (Cà Mau) 86mm…

Từ ngày 20 đến 22-7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến là 70-120mm, có nơi trên 180mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Sáng nay 20-7, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Chiều và tối 20-7, khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.