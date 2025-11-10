Xã hội

Hơn 1.000 học sinh được hướng dẫn cách bảo vệ bản thân

SGGPO

Sáng 10-11, Hội LHPN phường Bình Hòa (TPHCM) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Thái Bình tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và phòng, chống buôn bán người”.

Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hướng tới “xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ em”.

tuyên truyền hs 1.jpg
Quang cảnh buổi tuyên truyền tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TS Phan Thị Cẩm Giang, Trưởng ngành Tâm lý học, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, diễn giả của chương trình, đã đưa ra những tình huống thực tế để giúp các em trang bị thêm kỹ năng phòng chống xâm hại, cách nhận diện người xấu, những hành vi xâm hại tình dục để phòng tránh.

TS Phan Thị Cẩm Giang dẫn chứng về một số câu chuyện bạo lực học đường xôn xao trên mạng xã hội trong thời gian qua. Trong đó có trường hợp chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lớp học, hoặc "nhìn thấy ghét ghét", một học sinh nào đó trở thành nạn nhân cho các bạn trêu chọc, thậm chí đe dọa, đánh hội đồng.

Hay như những câu chuyện đau lòng khi trẻ em là nạn nhân bị xâm hại, mà người phạm tội có khi là người thân, bạn bè của phụ huynh, hàng xóm của các em. Nhiều trường hợp cha dượng, người tình của mẹ xâm hại con riêng của vợ.

tuyên truyền hs 3.jpg
Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi do báo cáo viên đưa ra

Từ đó, TS Phan Thị Cẩm Giang hướng dẫn cho hơn 1.000 học sinh cách bảo vệ bản thân khi gặp trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng, những tình huống cấp bách; đồng thời nêu ra một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm buôn bán người.

tuyên truyền hs 6.jpg

Dịp này, Hội LHPN phường Bình Hoà trao 60 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

TÂM TRANG

Từ khóa

Tuyên truyền bạo lực học đường xâm hại tình dục phòng vệ buôn bán người

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn