Hơn 1.000 học sinh được hướng dẫn cách bảo vệ bản thân

Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hướng tới “xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ em”.

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TS Phan Thị Cẩm Giang, Trưởng ngành Tâm lý học, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, diễn giả của chương trình, đã đưa ra những tình huống thực tế để giúp các em trang bị thêm kỹ năng phòng chống xâm hại, cách nhận diện người xấu, những hành vi xâm hại tình dục để phòng tránh.

TS Phan Thị Cẩm Giang dẫn chứng về một số câu chuyện bạo lực học đường xôn xao trên mạng xã hội trong thời gian qua. Trong đó có trường hợp chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lớp học, hoặc "nhìn thấy ghét ghét", một học sinh nào đó trở thành nạn nhân cho các bạn trêu chọc, thậm chí đe dọa, đánh hội đồng.

Hay như những câu chuyện đau lòng khi trẻ em là nạn nhân bị xâm hại, mà người phạm tội có khi là người thân, bạn bè của phụ huynh, hàng xóm của các em. Nhiều trường hợp cha dượng, người tình của mẹ xâm hại con riêng của vợ.

Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi do báo cáo viên đưa ra

Từ đó, TS Phan Thị Cẩm Giang hướng dẫn cho hơn 1.000 học sinh cách bảo vệ bản thân khi gặp trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng, những tình huống cấp bách; đồng thời nêu ra một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm buôn bán người.

Dịp này, Hội LHPN phường Bình Hoà trao 60 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

