Chính quyền vào cuộc, yêu cầu hoàn trả nguyên trạng hẻm công cộng bị lấn chiếm

Trước phản ánh của người dân và thông tin đăng trên Báo SGGP Online ngày 6-1, về tình trạng tái diễn hành vi san lấp, lấn chiếm hẻm công cộng số 8 (hẻm 204 đường Tam Bình, phường Tam Phú, TPHCM), chính quyền địa phương đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường và yêu cầu hộ dân vi phạm khắc phục hậu quả.

Qua kiểm tra, UBND phường Tam Phú và các đơn vị liên quan xác định việc san lấp hẻm do hộ dân tại địa chỉ 204/8 thực hiện là hành vi xây dựng, san lấp trên hành lang lộ giới hẻm công cộng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, vi phạm trật tự đô thị và lấn chiếm đất công.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu hộ dân chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời buộc phải múc bỏ toàn bộ phần vật liệu san lấp, hoàn trả hiện trạng ban đầu của hẻm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và sinh hoạt chung của người dân trong khu vực.

Đến ngày 8-1, hộ dân tại 204/8 đã múc bỏ phần đất, vật tư đã san lấp trước đó, trả lại hiện trạng nguyên thủy của hẻm số 8 theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Việc khắc phục được người dân trong khu vực ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn băn khoăn về nguy cơ tái diễn vi phạm.

Trước đó, người dân hẻm 204 đường Tam Bình nhiều lần phản ánh tình trạng hộ dân này lợi dụng các thời điểm nghỉ lễ để tập kết vật tư, máy móc san lấp hẻm. Đáng chú ý, hành vi tương tự đã từng xảy ra vào tháng 6-2025 và đã bị yêu cầu hoàn trả nguyên trạng. Các cơ quan chuyên môn cũng khẳng định hẻm số 8 là hẻm công cộng, việc cải tạo nếu có phải được thực hiện theo kế hoạch chung, không cho phép cá nhân tự ý thi công do nguy cơ gây ngập úng khu vực.

Người dân địa phương mong muốn chính quyền tiếp tục theo dõi, xử lý dứt điểm vụ việc, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn tái phạm, bảo đảm trật tự đô thị, quyền lợi và an toàn cho cộng đồng dân cư sinh sống tại hẻm 204, đường Tam Bình.

