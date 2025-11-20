Trường Đại học Trà Vinh đứng thứ 29/400 trường đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới

Ngày 20-11, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025) trong không khí trang trọng và ấm áp.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng TVU phát biểu tại chương trình họp mặt

Tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà tài trợ, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên và chuyên gia trong, ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, biểu dương nỗ lực của tập thể nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đồng chí đánh giá TVU đang ngày càng khẳng định vị thế của một trường đại học hiện đại, năng động và có tầm ảnh hưởng rộng hơn trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện tặng bằng khen đến các tập thể và cá nhân

Báo cáo tại lễ kỷ niệm, PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TVU cho biết, năm 2025 ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng của nhà trường. Trên bảng xếp hạng WURI Ranking, TVU đứng thứ 29/400 trường đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, tăng 13 bậc so với năm 2024.

Ở bảng xếp hạng UI GreenMetric, TVU giữ vị trí 133/1.477 trường toàn cầu, tiếp tục nằm trong nhóm trường đại học xanh hàng đầu Việt Nam. TVU cũng có 3 năm liền đạt Giải thưởng Chuyển đổi số quốc gia và mới đây được vinh danh tại SEI Awards 2025 ở hạng mục “Sáng kiến Giáo dục thông minh”.

Trao học bổng Quỹ từ thiện trí tuệ

Công tác kiểm định chương trình đào tạo tiếp tục được nâng tầm. Lực lượng giảng viên, viên chức của trường cũng lớn mạnh với 5 ứng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư; 11 viên chức bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa II; nhiều tập thể, cá nhân được trao Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo mang đậm dấu ấn vì cộng đồng. Sinh viên TVU cũng gặt hái nhiều giải thưởng quốc tế như: Giải nhất Global Vietnam Business Startup tại Vương quốc Anh, giải nhì UNESCO Water Challenge 2025 và giải ba From Waste to Wetlands.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhà trường trao gần 200 suất học bổng, tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, từ các quỹ học bổng và mạnh thường quân, góp phần hỗ trợ sinh viên vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Dịp này, TVU có 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba; 1 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 cá nhân đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư, 11 tiến sĩ và 4 bác sĩ chuyên khoa II được trao vinh danh. Ban giám hiệu trao giấy khen của trường đến 2 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ.

TÍN HUY