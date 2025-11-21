Vĩnh Long: Tăng cường phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa

Ngày 21-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TÍN HUY

Cùng dự có các đồng chí: Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long thông qua báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện và thực chất. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Cơ chế, chính sách tiếp tục hoàn thiện, góp phần khắc phục hình thức, kẽ hở, chồng chéo trong quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tiến hành thường xuyên, nghiêm minh, kiên quyết, đúng pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhiều vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận quan tâm được xử lý dứt điểm.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÍN HUY

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Vĩnh Long trong giữ gìn sự trong sạch của hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân. Báo cáo tổng kết cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh đã tạo được dấu ấn tích cực, “trở thành phong trào, xu hướng không thể đảo ngược”, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Định hướng thời gian tới, đồng chí Bùi Văn Nghiêm yêu cầu tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền; hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng”; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng; kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là chính quyền hai cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phòng, chống tham nhũng có bản lĩnh, trong sạch; tăng cường kiểm soát tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước.

“Tỉnh đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín”, Đồng chí Bùi Văn Nghiêm lưu ý.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: TÍN HUY

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt ra cho tỉnh những yêu cầu rất cao trong bối cảnh hợp nhất địa giới hành chính ba tỉnh Vĩnh Long – Bến Tre – Trà Vinh. Việc tổ chức lại đơn vị hành chính mở ra cơ hội tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả liên kết vùng nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý, điều hành và yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, nhất là lời dặn của Tổng Bí thư: “Không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; làm thực chất, bền bỉ và xuyên suốt các nhiệm kỳ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục văn hóa liêm chính; đổi mới phổ biến pháp luật; kiểm soát tài sản, thu nhập và phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu tặng bằng khen cho các tập thể. Ảnh: TÍN HUY

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

