TPHCM tháo gỡ vướng mắc 712 công trình, dự án với hơn 131.403 tỷ đồng

TPHCM đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ 712/838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc (chiếm tỷ lệ 85%), với tổng mức đầu tư trên 131.403 tỷ đồng. Qua đó, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 31-12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp của Đảng bộ TPHCM năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường, đặc khu của TPHCM.

Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính. Thực hiện: VĂN MINH

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan có liên quan đã tham mưu, đóng góp tích cực vào kết quả chung trong năm 2025, góp phần an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Phạm Thị Hồng Hà tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2026 với khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ quan trọng và nặng nề, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan có liên quan chủ động tham mưu cấp ủy các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ rất quan trọng là xây dựng TPHCM không ma túy theo Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM. Đồng thời, tiếp tục tập trung tham mưu, giải quyết hiệu quả, dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là vụ việc liên quan các dự án bất động sản. Cùng với đó, tập trung giải quyết thấu đáo, triệt để từ cơ sở những vấn đề bức xúc, khiếu nại, khiếu kiện của người dân.

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc theo dõi, giải quyết các vụ việc, vụ án; tăng cường công tác phối hợp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt tập trung phòng chống lãng phí, nhất là trong đầu tư công, không để thất thoát, lãng phí nguồn lực. Cùng với đó, rà soát, xử lý hiệu quả các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Phong chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác nội chính; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Phạm Thị Hồng Hà cho biết, năm 2025, công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Phạm Thị Hồng Hà phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM đã tổ chức và trao giải Giải Báo chí TPHCM về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2024 - 2025 nhằm động viên, khen thưởng đối với các tác phẩm báo chí xuất sắc.

Trong đó, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM – Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ.

Theo đó đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương trong rà soát, đề xuất cấp ủy địa phương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất là liên quan các vụ án lớn.

Song song đó, tham mưu tích cực và đề xuất giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 670/838 công trình, dự án, khu đất (gọi chung là dự án) tồn đọng, vướng mắc nhằm “khơi thông” các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Cụ thể về kết quả xử lý vướng mắc các dự án tồn đọng năm 2025, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM cho biết, TPHCM xác định có 838 dự án tồn đọng, vướng mắc. Trong đó, có 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương; 778 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của TPHCM.

Đến nay, TPHCM đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc tổ chức họp, định hướng tháo gỡ 712/838 dự án (chiếm tỷ lệ 85%). Theo đó, tổng mức đầu tư các dự án được xử lý trên 131.403 tỷ đồng, với diện tích trên 22.044 ha. Đối với 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương, đã tháo gỡ 31/60 dự án (đạt tỷ lệ 51,6%).

VĂN MINH