Tinh gọn bộ máy, ổn định tư tưởng đội ngũ

Chiều 31-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT và Hội Nhà báo Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác sắp xếp của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn, cho biết, sau sắp xếp, Báo SGGP giảm từ 20 xuống còn 15 phòng, ban, đơn vị trực thuộc, giảm 5 đầu mối tổ chức, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Cùng với việc sắp xếp tổ chức, Báo SGGP rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm, trình độ chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ.

Ngày 1-9, Báo SGGP tiếp nhận và bố trí vị trí công tác cho 31 cán bộ, viên chức, người lao động từ Báo Bình Dương và Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó, Báo SGGP cũng đã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Báo Cựu chiến binh.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn khẳng định, sau khi tiếp nhận đội ngũ, việc bố trí, sắp xếp nhân sự được bảo đảm phù hợp, tránh chồng chéo, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động sớm ổn định công tác. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động từ Báo Bình Dương và Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng hòa nhập, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức (bên phải) tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, từ ngày 18-11, Báo SGGP ra mắt chuyên trang Sức sống cơ sở. Đây là một trang rất đặc biệt, mục đích là bám sát đời sống, hoạt động của 168 xã, phường, đặc khu để phản ánh thực tiễn sinh động của cơ sở.

“Việc hình thành và phát triển trang chuyên đề Sức sống cơ sở không chỉ là sản phẩm báo chí cụ thể sau sắp xếp, mà còn là minh chứng cho hiệu quả bước đầu của công tác tiếp nhận, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, phóng viên được chuyển giao, góp phần mở rộng nội dung tuyên truyền về cơ sở, địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới”, nhà báo Nguyễn Khắc Văn nhấn mạnh.

Theo nhà báo Nguyễn Khắc Văn, một trong những kinh nghiệm Báo SGGP đúc rút trong quá trình sắp xếp bộ máy là việc tinh gọn tổ chức không chỉ dừng lại ở việc hợp nhất, giải thể hoặc giảm số lượng phòng, ban, đơn vị, mà cần được thực hiện đồng thời với việc tái cấu trúc mô hình tổ chức và phương thức hoạt động, với yêu cầu phải mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sắp xếp để phát triển.

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) Cao Anh Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong quá trình sắp xếp, Báo SGGP chú trọng tổ chức lại mô hình tòa soạn theo hướng thống nhất, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận nội dung, kỹ thuật và dịch vụ; giảm trùng lặp khâu trung gian; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng sản phẩm báo chí trên các nền tảng.

Đại diện cơ quan báo chí và xuất bản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tương tự, công tác sắp xếp bộ máy cũng là nhiệm vụ lớn của các báo, đài tại TPHCM trong năm 2025. Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) Cao Anh Minh nhấn mạnh, quá trình sáp nhập các đài được triển khai khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm thông tin tuyên truyền không gián đoạn; bộ máy được tinh gọn, tư tưởng đội ngũ ổn định, chất lượng nội dung giữ vững và từng bước nâng cao năng lực tác nghiệp đa phương tiện. Đây là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn nhiều biến động.

Đại diện cơ quan báo chí và xuất bản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Là cơ quan báo chí Trung ương trú đóng trên địa bàn, đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khẳng định TPHCM là địa bàn trọng điểm thông tin. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương với báo chí giúp phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị - xã hội lớn, đồng thời góp phần định hướng dư luận trước những luồng thông tin sai lệch trên không gian mạng. Việc duy trì các kênh trao đổi, nhóm cung cấp thông tin đã hỗ trợ phóng viên tiếp cận nguồn tin chính thống nhanh hơn, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Đại diện cơ quan báo chí và xuất bản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Công giáo và Dân tộc Lê Hữu Tuấn nhìn lại hành trình 50 năm gắn bó cùng Thành phố, khẳng định vai trò là “cầu nối” giữa đạo và đời. Trong năm 2025, báo tiếp tục bám sát tôn chỉ, phản ánh đời sống tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới đồng bào Công giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện cơ quan báo chí và xuất bản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với cách làm riêng, đại diện Báo Giác Ngộ nhấn mạnh đến việc kết hợp thông tin báo chí với hoạt động an sinh xã hội. Các chương trình cứu trợ, hỗ trợ y tế, giáo dục, chăm lo người yếu thế được tổ chức bài bản, minh bạch, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh TPHCM nghĩa tình, nhân ái.

