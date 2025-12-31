Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 131.000 lượt hành khách/ngày trong dịp Tết Dương lịch 2026

Dịp Tết Dương lịch 2026, dự kiến sân bay đón khoảng 131.000 hành khách mỗi ngày, tăng 9% so với lượng khách hàng ngày và tăng 17% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025.

Nhà ga T3 trang trí rất đẹp để chào đón năm mới- Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 31-12, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến trong hai ngày cao điểm 1-1 và 4-1-2026, sẽ có khoảng 135.000 hành khách/ngày đi và đến.

Lượng hành khách đi tại bắt đầu tăng từ đầu giờ chiều 31-12. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cùng với đó, tổng số chuyến bay đi và đến khoảng 760 chuyến/ngày, gồm 450 chuyến nội địa và 310 chuyến quốc tế, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại và 12% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025. Riêng hai ngày cao điểm 1-1 và 4-1-2026, số chuyến bay dự kiến lên tới 786 chuyến/ngày, tăng chủ yếu là các đường bay nội địa.

Đến thời điểm hiện tại, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị liên quan hoàn tất việc chuyển đổi khai thác các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga hành khách T3. Riêng các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn tiếp tục khai thác tại Nhà ga T1.

Lượng hành khách đi tại nhà ga T1 bắt đầu tăng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã bố trí linh hoạt quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý, cửa khởi hành tại các nhà ga T1, T2 và T3; đồng thời triển khai ứng dụng định danh và nhận diện sinh trắc học khi làm thủ tục, lắp đặt bảng nhận diện line boarding sinh trắc học tại nhà ga T3 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách.

Bên cạnh đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phục vụ mặt đất, Cảng vụ Hàng không miền Nam và Trung tâm Khí tượng Hàng không để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh hàng không, giám sát chất lượng dịch vụ, cũng như chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay. Công tác trực chỉ huy, điều hành và trực AOCC được duy trì nghiêm túc, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn nguy.

Sân bay Tân Sơn Nhất cũng đề nghị hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, đến sân bay sớm hơn, ưu tiên làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk, tuân thủ hướng dẫn an ninh, bảo quản hành lý cẩn thận và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, an ninh hàng không. Hành khách cũng được khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực tại nhà ga.

QUỐC HÙNG