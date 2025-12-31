Vụ đường xuống biển "bỗng dưng" biến mất: Tòa thụ lý, chính quyền xử xây dựng trái phép

Theo người dân, con đường xuống biển - lối đi chung có từ thời xa xưa, bỗng một ngày trở thành tài sản riêng của một người. Hiện tòa án đã thụ lý vụ việc.

Ngày 31-12, UBND xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vụ việc con đường xuống biển "bỗng dưng" biến mất, TAND Khu vực 6 - Khánh Hòa đã thụ lý vụ án dân sự liên quan các nội dung tranh chấp: Quyền sử dụng đất; hủy GCNQSDĐ; tranh chấp lối đi chung; yêu cầu bồi thường thiệt hại, do người dân địa phương có đơn gửi đến tòa.

Về phía chính quyền, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra, trước mắt lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hộ xây dựng công trình kiên cố không phép trên đất nông nghiệp, sau đó tiếp tục rà soát pháp lý để có biện pháp tiếp theo.

Đại diện UBND xã Vĩnh Hải nhấn mạnh: “Việc xây công trình kiên cố trên đất nông nghiệp là sai, xã sẽ xử lý. Riêng dấu hiệu giả mạo chữ ký trong hồ sơ đất đai sẽ do công an xác minh".

Chính quyền địa phương cũng đang rà soát, kiểm tra tính pháp lý, xác định nguồn gốc con đường và nhanh chóng có câu trả lời cho người dân.

Theo đại diện UBND xã Vĩnh Hải, địa phương đang có hướng mở lại con đường cho bà con xuống biển và đây cũng là nhu cầu chính đáng của người dân.

Công trình nhà kiến cố xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chắn lối đi xuống biển đang bị người dân phản ánh

Ngày 13-11-2025, Báo SGGP có bài viết Khánh Hòa: Con đường xuống biển “bỗng dưng” biến mất, phản ánh việc nhiều năm qua, người dân ở thôn Khánh Nhơn, xã Vĩnh Hải liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng phản ánh con đường đi chung xuống biển bị “hô biến” thành đất tư.

Đáng chú ý, trên con đường này đang xây các công trình kiên cố, trong đó có nhà cao tầng. Khu vực xây dựng được xác định là đất nông nghiệp.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Kiệt (sinh năm 1976, ngụ xã Vĩnh Hải), năm 2017, ông nhận chuyển nhượng thửa 193 và 217, tờ bản đồ 31, thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (trước đây), diện tích hơn 5.000m².

Bản đồ trong GCNQSDĐ cấp ngày 4-5-2017 thể hiện đường chung rộng 5m, dài hơn 100m nằm giữa thửa 193 và thửa 17 của ông Trần Đắc Huân. Năm 2022, khi ông Huân cấp đổi GCNQSDĐ, đường chung biến mất, phần đất bị gộp vào thửa 17.

Năm 2024, đất sang nhượng cho người khác, bị dựng cổng chắn toàn bộ lối đi.

Ngày 28-2-2025, Công an huyện Ninh Hải (trước đây) có văn bản 334/CAH-ĐTTH xác định cán bộ đăng ký đất đai không kiểm tra thực địa, chữ ký tên ông Kiệt trong biên bản là do người làm thuê của ông Huân ký thay.

Ông Nguyễn Hạnh (73 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải) nói: “Con đường xuống biển này có từ thời xa xưa, không hiểu bằng cách nào bị hô biến thành tài sản riêng, khiến bà con xuống biển phải đi vòng xa”.

Còn ông Phạm Văn Lịch (thôn Nhơn Hải, xã Vĩnh Hải) khẳng định: “Tôi sinh ra, lớn lên ở đây nên chắc chắn đường có từ rất lâu. Chúng tôi mong chính quyền sớm kiểm tra, trả lại đường cho dân”.

TIẾN THẮNG