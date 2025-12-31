Xã hội

Nâng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 351/2025/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Chính phủ đã nâng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030

Nghị định quy định tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 (theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025) từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2026. Đây sẽ là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác trong năm 2026.

Giai đoạn 2027 - 2030, tiêu chí thu nhập đo lường chuẩn nghèo đa chiều quốc gia được quy định như sau: ở khu vực nông thôn, thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2,2 triệu đồng/người/tháng. Đối với khu vực đô thị, thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2,8 triệu đồng/người/tháng.

Nghị định cũng quy định rõ các tiêu chí để xác định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cụ thể, hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình cư trú ở khu vực nông thôn, có thu nhập bình quân đầu người từ 2,2 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ nghèo khu vực đô thị là hộ gia đình cư trú ở khu vực đô thị, có thu nhập bình quân đầu người từ 2,8 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình cư trú ở khu vực nông thôn, có thu nhập bình quân đầu người từ 2,2 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ cận nghèo khu vực đô thị là hộ gia đình cư trú ở khu vực đô thị, có thu nhập bình quân đầu người từ 2,8 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, trong đó về tiêu chí thu nhập: khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng người/tháng; khu vực thành thị là 2 triệu đồng/người/tháng.

PHAN THẢO

