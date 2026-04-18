Hơn 1.600 cơ hội việc làm cho sinh viên

Ngày 18-4, Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức Ngày hội việc làm - TDMU Job Fair 2026, quy tụ 64 doanh nghiệp với 66 gian hàng, mang đến hơn 1.600 vị trí việc làm, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Tại ngày hội, hàng ngàn sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng, nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn trực tiếp.

Các vị trí việc làm trải rộng trên nhiều lĩnh vực, giúp sinh viên có thêm lựa chọn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Lễ khai mạc ngày hội việc làm tại Trường Đại học Thủ Dầu Một

tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một nhấn mạnh, ngày hội không chỉ là cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, mà còn là hoạt động trọng tâm trong chiến lược gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn.

Thông qua ngày hội, sinh viên có cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng, rèn luyện kỹ năng và tự tin hơn trong hành trình lập nghiệp.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng có điều kiện tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Ngày hội thu hút hàng ngàn sinh viên
Bà Lê Thị Tâm, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Green Speed (phường Đông Hòa, TPHCM), cho biết: “Thông qua ngày hội, chúng tôi kỳ vọng tìm được nguồn nhân lực trẻ, năng động và có khả năng thích ứng nhanh”.

