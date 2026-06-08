Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 em, chiếm 94,78%; thí sinh tự do là 63.844 em, chiếm 5,22%. Cả nước có 7.952 thí sinh (chiếm 0,65%) đăng ký miễn thi Ngoại ngữ. Như vậy, năm nay số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất so với những năm gần đây.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Có 3 đối tượng thí sinh dự thi gồm: Thứ nhất, thí sinh lớp 12 của Chương trình giáo dục phổ thông mới có 4 môn thi, trong đó 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Ngoại ngữ. Thứ hai là đối tượng thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Thứ 3 là thí sinh tự do (đã tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước), dự thi các môn để lấy điểm xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong đó, chỉ có môn Ngữ văn là thi tự luận (120 phút), những môn còn lại đều thi trắc nghiệm.

Với mục tiêu kép là xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nên kỳ thi tốt nghiệp THPT là đặc biệt quan trọng với hơn 1,2 triệu thí sinh. Do đó, trước khi bước vào kỳ thi, những lưu ý dành cho thí sinh là vô cùng quan trọng và cần thiết. Vì vậy, ngày 9-6, Báo SGGP sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026” nhằm lưu ý cho thí sinh về những quy định trong ngày làm thủ tục dự thi, những quy định của quy chế thi, những thông tin lưu ý, chiến lược làm bài thi...

Tham gia chương trình có đại diện các khách mời:

- Th.S NGUYỄN VĂN QUÍ, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT TPHCM)

Th.S NGUYỄN VĂN QUÍ, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT TPHCM)

- Th.S HỒ NHƯ DUYẾN, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT)

Th.S HỒ NHƯ DUYẾN, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT)

- TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

- Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ ngày 9-6-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.

Khách mời Th.S HỒ NHƯ DUYẾN, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT) Th.S NGUYỄN VĂN PHONG, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM Giao lưu với độc giả Gửi câu hỏi

THANH HÙNG