Hơn 300 học sinh tham dự vòng chung kết Hội thi "Lớn lên cùng sách"

Sáng 18-4, tại Đường sách TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Vòng chung kết Hội thi "Lớn lên cùng sách" lần thứ 11 năm học 2025-2026. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam (21-4), tại TPHCM.

Lễ khai mạc Vòng chung kết Hội thi "Lớn lên cùng sách" lần thứ 11 năm học 2025-2026.

Năm nay, vòng chung kết cấp thành phố có sự tham dự của 308 học sinh. Trong đó bảng A (lớp 6, lớp 7) có 155 học sinh tham dự và bảng B (lớp 8, lớp 9) có 153 em.

Hội thi gồm hai hoạt động. Ở hoạt động 1, học sinh được trải nghiệm 16 trạm đọc và thực hiện các yêu cầu của mỗi trạm trong thời gian 55 phút. Theo đó, mỗi học sinh đóng vai là một "Đại sứ văn hóa đọc" với cuốn “Hộ chiếu đọc sách”.

Học sinh trải nghiệm ở các trạm đọc

Các trạm được thiết kế theo nhiều nhóm kỹ năng, từ chọn sách theo mục đích, nhận diện thể loại đến ghi chép, cảm nhận và sáng tạo nội dung. Chẳng hạn, ở nhóm trạm lựa chọn và định hướng đọc yêu cầu học sinh xác định sách phù hợp mục đích như giải trí, rèn kỹ năng, phát triển bản thân hoặc theo chủ đề cụ thể. Trạm sáng tạo đặt ra các thử thách như ghép tên sách thành thông điệp có ý nghĩa, chọn nhân vật trong sách để kết bạn. Trong khi đó, các trạm đọc hiểu và cảm nhận yêu cầu học sinh tìm trích dẫn, ghi lại suy nghĩ hoặc dự đoán nội dung sách qua bìa.

Ghi lại kết quả thực hiện nhiệm vụ vào "Hộ chiếu đọc sách"

Ở trạm 8 với thử thách "Lật trang tìm chữ", nhiệm vụ yêu cầu học sinh ghi lại trích dẫn trong một trang sách có từ thể hiện tình cảm gia đình, Huỳnh Như, học sinh lớp 8/7, Trường THCS Hoàng Diệu (phường Tân Phú) chọn sách "Bám váy mẹ" của tác giả Tạ Quốc Kỳ Nam. Học sinh này cho biết nhiệm vụ tuy không quá khó nhưng gợi lên cho em nhiều suy nghĩ về tình cảm gia đình.

Với Minh Anh, học sinh lớp 8/11, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, yêu cầu "Đọc bìa đoán nội dung sách" khá thú vị. Học sinh này chọn sách có tên gọi "Triết lý tiếng Việt" của tác giả Nguyễn Đức Dân do em đã đọc nhiều sách của tác giả này trước đó.

Các em học sinh qua trạm đọc được đóng dấu thông hành

Riêng với Nguyễn Kim Thanh Hòa, học sinh lớp 6A3, Trường THCS Quảng Thành (xã Bình Giã), yêu cầu tìm sách có chủ đề khơi gợi tư duy hoặc chủ đề STEM có phần khó khăn do em chưa tìm hiểu kỹ về lĩnh vực này. Tuy nhiên, em đã chọn sách có tên gọi "Cơ thể người: Chuyến du hành đến mọi bộ phận của chúng ta" của tác giả Bill Bryson để thử thách bản thân...

Sau khi hoàn thành hoạt động trải nghiệm, học sinh di chuyển đến Trường Tiểu học Hòa Bình (phường Sài Gòn) để thực hiện sản phẩm sáng tạo (hoạt động thứ hai), trong thời gian 75 phút.

Thực hiện sản phẩm sáng tạo sau khi hoàn thành hoạt động trải nghiệm

Chủ đề của sản phẩm sáng tạo năm nay là thiết kế một "vương quốc sách" theo trí tưởng tượng và suy nghĩ cá nhân với đầy đủ tên gọi, giới thiệu các cuốn sách hay đã đọc, dùng bút chì màu để trang trí “Hộ chiếu đọc sách”.

Cuốn "Hộ chiếu đọc sách" được phát trong hội thi lần này không chỉ là sản phẩm ghi nhận quá trình đọc của học sinh mà là kết tinh của năng lực, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của mỗi học sinh, qua đó giúp các em vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Tôi mong sau hội thi này, niềm đam mê đọc sách sẽ tiếp tục được lan tỏa trong học sinh, giúp các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, biết yêu thương và giàu chia sẻ. Ông NGUYỄN BẢO QUỐC, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc

THU TÂM