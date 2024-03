Hơn 500 thiếu nhi trải nghiệm“Một ngày làm chiến sĩ”

Các thiếu nhi trải nghiệm chương trình “Một ngày làm chiến sĩ”

Chương trình do siêu thị Co.opmart Vũng Tàu phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức, nhằm giúp các em nhỏ nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Trong thời gian 1 ngày, hoạt động diễn ra với không khí sôi nổi, thu hút qua nhiều nội dung như: phổ biến kỹ năng qua đường an toàn khi đi bộ, đội mũ bảo hiểm đúng cách, ngồi xe ô tô an toàn cũng như nhận biết các tín hiệu đèn giao thông...

Đặc biệt, ban tổ chức còn thực hiện nấu ăn cho các em với nguyên liệu tham gia là các sản phẩm hàng nhãn riêng đang kinh doanh tại Co.opmart Vũng Tàu. Đây là một trong số các hoạt động thường niên của Co.opmart Vũng Tàu, nhằm tạo sự gắn kết với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn. Qua đó nâng cao hình ảnh thương hiệu, phát huy tinh thần thương hiệu siêu thị Việt trong lòng khách hàng khi quyết định lựa chọn địa điểm mua sắm.

ÁNH NGỌC