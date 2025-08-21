Nhiều ưu đãi ở chặng cuối chương trình “Tích tem đổi quà”

Chương trình “Săn tem thưởng - Đổi quà nhanh” tại các hệ thống siêu thị của Saigon Co.op đang bước vào giai đoạn nước rút khi chỉ còn 2 tuần nữa để khách hàng tích lũy tem và đổi quà giá trị.

Khách hàng đổi tem lấy bộ dao bếp RoyalVKB

Theo đó, từ nay đến ngày 31-8, khách hàng mua sắm tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Finelife… được nhận tem thưởng để đổi các sản phẩm dao bếp cao cấp RoyalVKB - thương hiệu nổi tiếng đến từ Hà Lan. Khách hàng có thể đổi riêng từng sản phẩm như dao santoku, dao thái lát, dao gọt, kéo bếp, thớt gỗ… hoặc trọn bộ 6 món tiện dụng.

Đáng chú ý, để khách hàng vừa sắm sửa cho năm học mới vừa nhanh chóng tích lũy tem đổi quà, Saigon Co.op đã lồng ghép chương trình với nhóm sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu. Các thương hiệu quen thuộc như bánh flan - thạch dừa Ánh Hồng, sữa tươi tiệt trùng Green Farm, sữa chua Vinamilk… đều vào diện ưu đãi. Khi mua các sản phẩm này, phụ huynh sẽ được tặng thêm 1 tem thưởng, rút ngắn thời gian gom tem và tăng cơ hội sở hữu bộ dao bếp RoyalVKB cho gian bếp gia đình. Theo Saigon Co.op, chương trình “Tích tem đổi quà 2025” được đông đảo khách hàng hưởng ứng vì vừa giúp tiết kiệm chi tiêu, vừa mang đến cơ hội sở hữu quà tặng chất lượng. Thời gian đổi quà kéo dài đến hết ngày 14-9.

ÁNH TUYẾT