Tiêu dùng thông minh

Nhiều ưu đãi ở chặng cuối chương trình “Tích tem đổi quà”

SGGP

Chương trình “Săn tem thưởng - Đổi quà nhanh” tại các hệ thống siêu thị của Saigon Co.op đang bước vào giai đoạn nước rút khi chỉ còn 2 tuần nữa để khách hàng tích lũy tem và đổi quà giá trị.

Khách hàng đổi tem lấy bộ dao bếp RoyalVKB
Khách hàng đổi tem lấy bộ dao bếp RoyalVKB

Theo đó, từ nay đến ngày 31-8, khách hàng mua sắm tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Finelife… được nhận tem thưởng để đổi các sản phẩm dao bếp cao cấp RoyalVKB - thương hiệu nổi tiếng đến từ Hà Lan. Khách hàng có thể đổi riêng từng sản phẩm như dao santoku, dao thái lát, dao gọt, kéo bếp, thớt gỗ… hoặc trọn bộ 6 món tiện dụng.

Đáng chú ý, để khách hàng vừa sắm sửa cho năm học mới vừa nhanh chóng tích lũy tem đổi quà, Saigon Co.op đã lồng ghép chương trình với nhóm sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu. Các thương hiệu quen thuộc như bánh flan - thạch dừa Ánh Hồng, sữa tươi tiệt trùng Green Farm, sữa chua Vinamilk… đều vào diện ưu đãi. Khi mua các sản phẩm này, phụ huynh sẽ được tặng thêm 1 tem thưởng, rút ngắn thời gian gom tem và tăng cơ hội sở hữu bộ dao bếp RoyalVKB cho gian bếp gia đình. Theo Saigon Co.op, chương trình “Tích tem đổi quà 2025” được đông đảo khách hàng hưởng ứng vì vừa giúp tiết kiệm chi tiêu, vừa mang đến cơ hội sở hữu quà tặng chất lượng. Thời gian đổi quà kéo dài đến hết ngày 14-9.

ÁNH TUYẾT

Từ khóa

Co.opXtra Finelife Saigon Co.op Green Farm Ánh Hồng Tem Sữa tươi tiệt trùng Riêng từng Co opmart Thớt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn