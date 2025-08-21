Sôi động thị trường tiêu dùng mùa tựu trường

Năm học 2025-2026, TPHCM có hơn 2,5 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông, tăng gần 40.000 em so với năm trước. Mùa tựu trường đang đến gần, nhiều doanh nghiệp cung ứng đồ dùng học tập, thực phẩm dinh dưỡng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang tăng tốc để phục vụ học sinh.

Khách hàng chọn các sản phẩm sữa tại một siêu thị Co.opmart, TPHCM

Tất bật mua sắm đồ dùng học tập

Từ những ngày đầu tháng 8-2025, không khí chuẩn bị cho năm học mới tại TPHCM nhộn nhịp. Ở các siêu thị, nhà sách, cửa hàng tiện lợi, phụ huynh tất bật mua sắm đủ loại vật dụng cho con. Ngoài sách giáo khoa, những mặt hàng quen thuộc như tập vở, bút viết, ba-lô, hộp bút, giày dép, đồng phục… đều tiêu thụ mạnh.

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều hệ thống bán lẻ đã tung chương trình giảm giá từ 10-30% cho các sản phẩm học tập. Điển hình như Saigon Co.op có chương trình “Deal tựu trường - Giá yêu thương” triển khai từ ngày 31-7 đến 13-8 với việc giảm giá mạnh các sản phẩm như tập viết, ba-lô, túi xách, đồng phục, giày dép, bình nước nhựa, đèn led, hộp bút, bút các loại, sổ tay… từ 30-50%. Chẳng hạn, cặp đa năng học sinh Hasun còn 279.000 đồng/cái, ba-lô teen Mr Vui 339.000 đồng/cái, quạt mini Kachi MK400 giảm từ 289.000 đồng còn 209.000 đồng/cái; đèn bàn led dao động từ 130.000-349.000 đồng/cái; bàn học sinh 149.000-159.000 đồng/cái; ghế nhựa lưới mini từ 14.500-74.500 đồng/ cái… Theo Saigon Co.op, toàn bộ sản phẩm đều được chọn lọc từ nhà sản xuất trong nước nhằm giữ giá ổn định, hỗ trợ phụ huynh giảm gánh nặng chi tiêu. “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã đăng ký với Sở Công thương TPHCM dành ngân sách bình ổn cho 800.000 cuốn tập và 38.400 bộ đồng phục học sinh, với giá thấp hơn ít nhất 5% so với mức bình quân cùng thời điểm. Ngoài ra, các thương hiệu phổ biến như Hami, Mr Vui, Vĩnh Tiến… cũng được sắp xếp ở vị trí dễ tìm, giúp phụ huynh thuận tiện lựa chọn”, đại diện nhà bán lẻ này cho biết.

Ghi nhận từ Saigon Co.op, chỉ trong 2 tuần diễn ra chương trình “Deal tựu trường - Giá yêu thương”, doanh số tại Co.opmart và Co.opXtra đã nhích lên so với những tuần trước, tập trung ở các sản phẩm như tập viết, ba-lô, túi xách, bình nước nhựa, đèn led, hộp bút, bút các loại, sổ tay… Ngoài giảm giá sâu, sản phẩm còn được ưa chuộng nhờ mẫu mã bắt mắt, phù hợp nhiều lứa tuổi học đường, đa công năng, có thể sử dụng trong cả hoạt động dã ngoại.

Bên cạnh sắm sửa đồ dùng học tập, nhiều phụ huynh còn đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng cho con trong năm học mới. Các sản phẩm như sữa, sữa chua, bánh dinh dưỡng, nước ép trái cây, thực phẩm bổ sung… đều ghi nhận sức tiêu thụ tăng mạnh ngay từ đầu tháng 8. “Tôi lo con học cả ngày ở trường nên ngoài bữa chính, lúc nào cũng chuẩn bị thêm sữa và bánh dinh dưỡng để con thêm năng lượng. Quan trọng là phải chọn hàng uy tín, an toàn, vì trẻ rất dễ bị ảnh hưởng nếu dùng sản phẩm kém chất lượng”, chị Thu Hương (phường Hiệp Bình, TPHCM) chia sẻ.

Theo các chuyên gia, với quy mô hơn 2,5 triệu học sinh, TPHCM chắc chắn sẽ là thị trường lớn cho sản phẩm dinh dưỡng học đường. Đặc biệt hơn, sự quan tâm của phụ huynh giờ không chỉ dừng ở chuyện “con đủ sách vở” mà còn là “con đủ sức khỏe” để theo kịp lịch học dày đặc. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp bán lẻ: vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, vừa khẳng định trách nhiệm đồng hành cùng giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nỗ lực đảm bảo dinh dưỡng học đường

Thực tế, dinh dưỡng học đường đã vượt ra ngoài phạm vi của từng gia đình để trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội. Tại hội thảo khoa học quốc tế “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt” do Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức vào trung tuần tháng 8-2025, đại diện Bộ Y tế đã nhận định, một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học sẽ giúp trẻ em phát triển cao hơn, khỏe hơn, thông minh hơn; giúp thanh niên và người lao động có sức bền, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc; giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, hạn chế bệnh tật. Ngược lại, thiếu hụt hoặc mất cân đối dinh dưỡng sẽ dẫn tới hệ lụy nghiêm trọng: trẻ em thấp còi, suy dinh dưỡng; người trưởng thành dễ mắc các bệnh mạn tính…

Chính từ yêu cầu này, bán lẻ hiện đại được nhìn nhận là kênh trung gian then chốt, đảm bảo nguồn cung dinh dưỡng minh bạch, đa dạng và dễ tiếp cận. Với hơn 800 điểm bán trên cả nước, Saigon Co.op không chỉ dừng ở nhiệm vụ thương mại, mà còn gánh vác trách nhiệm xã hội: đưa thực phẩm chuẩn chất lượng đến gần hơn với các gia đình, đồng hành cùng nhà trường trong việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, ngay khi kết thúc đợt khuyến mãi đồ dùng học tập, nhà bán lẻ này tiếp tục nối dài chiến dịch khuyến mãi mùa tựu trường bằng chương trình “Hành trang đến trường tràn đầy năng lượng”, kéo dài từ ngày 14 đến 27-8, tập trung vào hơn 1.000 sản phẩm dinh dưỡng, với mức giảm giá đến 50%. Theo Saigon Co.op, việc giảm giá sâu cho nhóm hàng dinh dưỡng không chỉ nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu với phụ huynh mà còn thể hiện sự quan tâm đến các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Theo ghi nhận, mùa tựu trường năm nay, hệ thống này tập trung mạnh vào nhóm sữa và chế phẩm từ sữa, nguồn cung cấp canxi, vitamin quan trọng của nhiều thương hiệu lớn như Vinamilk, Nestlé, TH True Milk, Dalat Milk, Yomost, Betagen… Song song đó, các sản phẩm như chocolate, bánh kẹo thương hiệu quốc tế cũng được giảm giá để đáp ứng khẩu vị đa dạng của học sinh.

Để giải bài toán “ăn ngon, đủ chất, kịp giờ đến lớp”, Co.opmart và Co.opXtra còn giới thiệu thực đơn ready-to-eat gồm cá diêu hồng kho, cốt lết ram, xíu mại sốt cà, cánh gà quay, tôm trứng eat-clean… với giá từ 28.900 đồng/phần để phục vụ các gia đình đô thị ít thời gian nấu nướng.

Đáng chú ý, Saigon Co.op còn nhập khẩu trực tiếp 25 tấn cam Australia đạt chuẩn Class 1, độ Brix 12,7, giá ưu đãi 81.900 đồng/ kg, góp phần đa dạng hóa quầy kệ và khẳng định cam kết mang đến trái cây an toàn cho người tiêu dùng. Đáng chú ý, các ưu đãi năm nay không chỉ triển khai trực tiếp tại siêu thị mà còn được đưa lên kênh online Co.opOnline, giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian và linh hoạt chọn lựa. Ngoài ra, khách hàng mua sắm nhóm sản phẩm sữa, chế phẩm từ sữa, bánh kẹo, thức uống với đơn hàng từ 400.000 đồng được áp mã ưu đãi giảm trực tiếp trên hóa đơn; hóa đơn trên 500.000 đồng còn được tặng e-voucher cho lần mua sắm tiếp theo.

Những hình thức khuyến mãi linh hoạt này cho thấy nỗ lực của Saigon Co.op trong việc kết hợp giữa kênh offline và online, vừa giữ chân khách hàng truyền thống vừa đáp ứng thói quen mua sắm tiện lợi của nhóm khách trẻ.

ÁI VÂN