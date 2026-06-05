Hơn 900 cụ cao niên ở xã Long Hải được mừng thọ, chúc thọ

Ngày 5-6, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức họp mặt, chúc thọ và mừng thọ 928 người cao tuổi trên địa bàn, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

Các cụ cao niên của xã Long Hải nhận bằng Mừng thọ

Trong không khí trang trọng, ấm áp, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển của Hội Người cao tuổi Việt Nam, khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi trong gia đình và xã hội.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các cụ được mừng thọ, chúc thọ. Đồng thời nhấn mạnh, đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn đối với những người cao tuổi đã có nhiều đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải trao bằng Mừng thọ đến các cụ

Lãnh đạo xã cũng mong muốn các cụ tiếp tục phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, "Sống vui, sống khỏe, sống có ích", là điểm tựa tinh thần cho con cháu, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Dịp này, lãnh đạo xã Long Hải đã trao bằng Mừng thọ và quà tặng cho các cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi.

THÀNH HUY